Воробьев о вопросе про поездку на Дальний Восток: «Как говорил Кинэн: «Лучший друг девушки – это диаманты, а лучший друг тренера – календарь»

привел цитату , говоря о календаре сезона Фонбет чемпионата .

– Осложнит ли вам жизнь длительная поездка на Дальний Восток?

– Да, обычно она была покороче и во Владивостоке есть некоторые сложности с аэропортом – он не летает после 23:00, по нашей информации.

Это может усложнить: когда мы вылетим, когда вылетим после Хабаровска, после Владивостока, сможем ли сразу вылететь.

Мы пытаемся перенести игру на ранее время, иначе мы не вылетим, а через два дня следующая игра. Это одна часть, вторая часть – физиология.

Как бы ты ни хотел, если там четыре игры, ты уже перестроишься на их время, здесь есть некоторые проблемы. Но календарь какой есть такой есть.

Мне там еще одна вещь не нравится, там перед началом плей-офф пять игр одна за одной, что довольно-таки интересно.

Но все в принципе в равных условиях. Как говорил Майк Кинэн: «Лучший друг девушки – это диаманты, а лучший друг тренера – календарь», – сказал главный тренер .