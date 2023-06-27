Крикунов о календаре: «КХЛ не бережет хоккеистов. Вы хоть понимаете, какие у нас перелеты? Это не Швейцария или Финляндия, где можно на автобусе съездить на матч»
Владимир Крикунов раскритиковал календарь нового сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
«КХЛ совсем не делает выводов из прошлых ошибок. Помните, как в конце прошлой регулярки масса тренеров жаловалась на плотный график и усталость хоккеистов? Уверен, в следующем феврале жалоб будет еще больше. Лига совсем не реагирует на критику от тех, кто работает на ее благополучие.
Увеличили количество матчей – прекрасно, но позаботьтесь о том, чтобы они были нормально распределены по сезону. Я говорю о грамотном чередовании выездных и домашних матчей. Почему не сделать четкий график «три через три»? Или даже «два через два». Нет – ставят командам по пять-шесть домашних матчей подряд. У какого болельщика хватит денег и времени ходить на три матча в неделю?
А потом идет выезд из четырех, а иногда даже пяти встреч. Вы хоть понимаете, какие у нас перелеты? Это не Швейцария или Финляндия, где можно на автобусе съездить на матч, сыграть и вечером вернуться домой. У вас хоккеисты будут летать целую неделю, а то и две. Никакого тренировочного процесса в таких условиях не будет. А значит, и никакого прогресса и развития для молодежи.
Да и усталость будет накапливаться именно от перелетов, а не от матчей. Пора бы уже подумать о здоровье хоккеистов! Лига их совсем не бережет», – сказал заслуженный тренер России Крикунов.
Клубы КХЛ проведут по 68 матчей в сезоне-2023/24. Будет 165 игровых дней (рекорд) и одна пауза – на Матч звезд и игры сборных
2) за вредность дают молоко, если важно, можно добавить в контракт
3) люди за куда меньшими зарплатами переезжают в другие города и страны, ходят на вахту и т.д. С работой всегда так: чем больше зарплата, тем больше ответственность и сложность.
4) тренироваться, чтобы расти - это актуально для совсем юных игроков. Не имеет смысла ждать, что игрок, проводящий в 24 года по 40 матчей натренируется так, что будет играть как Кучеров.
Работа - это всегда труд. КХЛ не соревнование юниоров, это не подготовительные курсы для чего-то другого. Международные соревнования - это выставка внутренних соревнований. Какой смысл в слесаре, если он работает 2 дня в неделю, а остальные 3 тренируется, чтобы победить на world skills? Результат его работы не медалька на соревнованиях, а работающая инфраструктура района. Какая компания будет платить программисту, чтобы тот не разрабатывал новый функционал, а решал задачники перед хакатоном? Да, победа там престижна, но цель не в ней.
Немного хоккеистов было, кто мог заиграть в НХЛ, но не решился, т к 82 матча и перелёты напугали.