Ни один обладатель Кубка Стэнли из «Вегаса» не вошел в сборные сезона НХЛ. Только Пьетранжело и Мартинес получили по 1 голосу

Теги рейтинги Кубок Стэнли НХЛ Алек Мартинес Алекс Пьетранжело Вегас Хоккей

Ни один обладатель Кубка Стэнли из «Вегаса» не вошел в сборные сезона НХЛ.

Команды составляются по результатам голосования Ассоциации хоккейных журналистов.

Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли. Каждый журналист называл трех кандидатов для каждого амплуа. Баллы считались по схеме 5-3-1.

Среди всех игроков «Вегаса» были упомянуты только защитники Алекс Пьетранжело и Алек Мартинес. Они получили по 1 голосу за третье место.

Отметим, что в регулярном чемпионате «Голден Найтс» заняли 1-е место в Западной конференции. 

В плей-офф клуб последовательно обыграл «Виннипег» (4-1), «Эдмонтон» (4-2), «Даллас» (4-2) и «Флориду» (4-1), впервые в истории выиграв Кубок Стэнли

Сорокин и Панарин вошли во 2-ю символическую сборную звезд сезона НХЛ. В 1-й сборной россиян нет

22 комментария

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Melnikov1968
Уверен, что ни один игрок Вегаса не расстроился.
+28
0
+28
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Да, в хоккее нынче решает высокий средний уровень игроков, а не наличие суперзвёзд :)
+21
0
+21
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Konstantin Zagainov
Очень показательно, кстати! Еще раз подтверждает слова о том, что хоккей - игра командная, и если у тебя "перекос" в сторону одного-двух гениев без поддержки за их спинами, ты вряд ли добьёшься главного. Что Вегас успешно и доказал с тем же Эдмонтоном.
+17
-1
+16
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D Lee
Ответ Илья Олегович
куча обратных примеров, особенно от Тампы и Колорадо
Чушь, и тампа и колорадо в своих чемп сезонах выглядли именно как команда
+8
-1
+7
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TimGI86
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Да, в хоккее нынче решает высокий средний уровень игроков, а не наличие суперзвёзд :)
Всегда так было, а не нынче) сбалансированность состава всегда решала. Все предыдущие победители КС на это намекают
+5
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+5
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Илья Олегович
Ответ Konstantin Zagainov
Очень показательно, кстати! Еще раз подтверждает слова о том, что хоккей - игра командная, и если у тебя "перекос" в сторону одного-двух гениев без поддержки за их спинами, ты вряд ли добьёшься главного. Что Вегас успешно и доказал с тем же Эдмонтоном.
куча обратных примеров, особенно от Тампы и Колорадо
+4
-2
+2
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Yaroslove
У меня такое ощущение, что только в НБА эти символические сборные имеют какое-то значение и попадание или непопадание в них поэтому активно обсуждается. В других лигах они тоже вроде имеются, но там и близко нет такого хайпа вокруг них )
+2
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Andy93
Ответ Илья Олегович
куча обратных примеров, особенно от Тампы и Колорадо
Иронично, что Тампа собрала кучу наград в 2019 и вылетела сразу, а в 2020 взяла кубок без индивидуальных наград.
+2
0
+2
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Двестик Двестик
Ответ Yaroslove
У меня такое ощущение, что только в НБА эти символические сборные имеют какое-то значение и попадание или непопадание в них поэтому активно обсуждается. В других лигах они тоже вроде имеются, но там и близко нет такого хайпа вокруг них )
Да, там попадания в символические сборные и на МВЗ напрямую влияют на размер максималки контракта.
+2
0
+2
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Евгений Мешков
ну что ваши призы супротив абонементов в элитный бордель и стрип клуб?)
+2
-1
+1
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Crenk
Если бы составлялись отдельные символические сборные по итогам плей-офф
Маршессо-Айкил- Барби наверняка попали бы в первую сборную целым звеном
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Stewee
В КС решает количество игроков уровнем выше среднего. Условно говоря, 2 суперзвезды менее полезны 4 просто хороших игроков уровня 70-80 очков в регулярке.
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АРХАТ
Ну НХЛ не НБА
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nikozaryanov
Это как в фильме «монейбол»
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Viktoriya Vushnya
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Konstantin Zagainov
Очень показательно, кстати! Еще раз подтверждает слова о том, что хоккей - игра командная, и если у тебя "перекос" в сторону одного-двух гениев без поддержки за их спинами, ты вряд ли добьёшься главного. Что Вегас успешно и доказал с тем же Эдмонтоном.
Да ничего это не подтверждает кроме одного, наличие Кубка Стэнли или его отсутствие не делает для статуса игрока ничего...хоккей - игра командная, да, для команд есть свои ништячки в виде Президента, Стэнли и тд.
А лично для игроков свои премии.
Что и показала раздача индивидуальных наград.
В составе Вегаса нет суперзвезд первой величины, добротные работяги просто, награждать их не за что
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Viktoriya Vushnya
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ TimGI86
Айкел, Стоун, Пьетранджело - это суперзвезды. Они 100% попадут в свои сборные
Вот когда будут завоёвывать призы тогда и посмотрим, пока их уровень - командные награды.
Как игроки по отдельности они ничего особенного не представляют из себя
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Konstantin Zagainov
Ответ Melnikov1968
Уверен, что ни один игрок Вегаса не расстроился.
Ну а Коннору как всегда полную авоську утешительных игрушек ))))
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Melnikov1968
Ответ Konstantin Zagainov
Ну а Коннору как всегда полную авоську утешительных игрушек ))))
Любой приз по-своему ценен, но Чашка все перевешивает. «Так пистолет, Володя, перевесит сто тысяч других улик»(с).
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АРХАТ
Ответ Yaroslove
У меня такое ощущение, что только в НБА эти символические сборные имеют какое-то значение и попадание или непопадание в них поэтому активно обсуждается. В других лигах они тоже вроде имеются, но там и близко нет такого хайпа вокруг них )
НБА это сверхэгоистичная лига, там Джордан сравнивая Лебу и Кобе, говорит что у одного меньше перстней)
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