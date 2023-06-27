Ни один обладатель Кубка Стэнли из «Вегаса» не вошел в сборные сезона НХЛ. Только Пьетранжело и Мартинес получили по 1 голосу
Ни один обладатель Кубка Стэнли из «Вегаса» не вошел в сборные сезона НХЛ.
Команды составляются по результатам голосования Ассоциации хоккейных журналистов.
Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли. Каждый журналист называл трех кандидатов для каждого амплуа. Баллы считались по схеме 5-3-1.
Среди всех игроков «Вегаса» были упомянуты только защитники Алекс Пьетранжело и Алек Мартинес. Они получили по 1 голосу за третье место.
Отметим, что в регулярном чемпионате «Голден Найтс» заняли 1-е место в Западной конференции.
В плей-офф клуб последовательно обыграл «Виннипег» (4-1), «Эдмонтон» (4-2), «Даллас» (4-2) и «Флориду» (4-1), впервые в истории выиграв Кубок Стэнли.
Сорокин и Панарин вошли во 2-ю символическую сборную звезд сезона НХЛ. В 1-й сборной россиян нет
Маршессо-Айкил- Барби наверняка попали бы в первую сборную целым звеном
А лично для игроков свои премии.
Что и показала раздача индивидуальных наград.
В составе Вегаса нет суперзвезд первой величины, добротные работяги просто, награждать их не за что
Как игроки по отдельности они ничего особенного не представляют из себя