Ни один обладатель Кубка Стэнли из «Вегаса» не вошел в сборные сезона НХЛ. Только Пьетранжело и Мартинес получили по 1 голосу

Ни один обладатель Кубка Стэнли из «Вегаса» не вошел в сборные сезона НХЛ.

Команды составляются по результатам голосования Ассоциации хоккейных журналистов.

Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли. Каждый журналист называл трех кандидатов для каждого амплуа. Баллы считались по схеме 5-3-1.

Среди всех игроков « » были упомянуты только защитники и . Они получили по 1 голосу за третье место.

Отметим, что в регулярном чемпионате «Голден Найтс» заняли 1-е место в Западной конференции.

В плей-офф клуб последовательно обыграл «Виннипег» (4-1), «Эдмонтон» (4-2), «Даллас» (4-2) и «Флориду» (4-1), впервые в истории выиграв .

Сорокин и Панарин вошли во 2-ю символическую сборную звезд сезона НХЛ. В 1-й сборной россиян нет