Форвард «Калгари» Баклунд выиграл «Кинг Клэнси Трофи». Он помогает людям, страдающим боковым амиотрофическим склерозом

Теги Хоккей

Форвард «Калгари» Микаэль Баклунд выиграл «Кинг Клэнси Трофи».

Награда вручается игроку, который демонстрирует лидерские качества на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

Победителя определяют представители Ассоциации хоккейных журналистов и Ассоциации телевещателей.

Баклунд опередил Андерса Ли («Айлендерс») и Дарнелла Нерса («Эдмонтон»).

34-летний швед набрал 56 (19+37) баллов в 82 играх регулярного чемпионата.

Он поддерживает ALS Society в Альберте. Нападающий и его жена собрали более 400 тысяч долларов для некоммерческой организации и пригласили почти 100 семей, члены которых страдают от БАС (бокового амиотрофического склероза), на домашние матчи команды. 

Как посол Kids Cancer Care и Special Olympics Calgary Баклунд пригласил еще 500 человек посетить игры «Флэймс».

 

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