Форвард «Сиэтла» Бенирс признан лучшим новичком сезона НХЛ. У 20-летнего игрока 57 очков в 80 матчах

Теги НХЛ Сиэтл Мэттью Бенирс Хоккей

Форвард «Сиэтла» Мэттью Бенирс стал обладателем приза лучшему новичку сезона НХЛ.

Обладатель «Колдер Трофи» определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до старта розыгрыша Кубка Стэнли.

Нападающий «Кракена» опередил защитника «Баффало» Оуэна Пауэра и вратаря «Эдмонтона» Стюарта Скиннера.  

20-летний Бенирс (2-й номер драфта НХЛ-2021) стал лучшим бомбардиром среди новичков в сезоне.

Он набрал 57 (24+33) очков в 80 играх регулярного чемпионата НХЛ при полезности «+14», 2 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:05. 

Отметим, что форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко не претендовал на награду, так как ему исполнилось 26 лет до 15 сентября прошлого года. 

2 комментария

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FaithDevotion
Слабенькая для новичков статистика всё же в этот год
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Дмитрий Травницкий
С чего это слабая? 24 шайбы и 57 очков за 80 игр вполне нормально. Или были предпосылки что он будет выдавать 100+ очков или бороться за Ришар с первого сезона?
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