Эрик Карлссон: «Я подписал контракт с «Сан-Хосе», чтобы победить, но все пошло не так, как мы хотели. Сейчас речь идет о бизнесе – я хочу выигрывать»

Эрик Карлссон высказался на фоне пожелания обменять его из «Сан-Хосе».

«Шаркс» могут обменять шведского защитника в межсезонье. Игрок хочет перейти в команду, которая претендует на Кубок Стэнли.

Эрик подписал восьмилетнее соглашение с « » с кэпхитом 11,5 миллиона долларов в 2019 году.

«Я пришел в «Сан-Хосе» и подписал здесь контракт, чтобы победить. Но все пошло не так, как мы хотели.

Если мой обмен снова произойдет, и я перевезу мою семью в другое место, то я сделаю это, потому что играю в этом спорте ради победы.

Это не очень приятно, это нелегко, но я приму решение, которое считаю лучшим для моей профессиональной карьеры.

Нет такого, что я несчастлив в Сан-Хосе. Мне нравится здесь. Семье нравится. Наши дети родились здесь. Но это часть бизнеса. Я хочу побеждать. Мне 33 года.

Я начал заниматься этим видом спорта, потому что я люблю его и люблю до сих пор, но сейчас речь идет о бизнесе, и я хочу победить. Я хочу победить», – сказал .