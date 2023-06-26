Эрик Карлссон: «Я подписал контракт с «Сан-Хосе», чтобы победить, но все пошло не так, как мы хотели. Сейчас речь идет о бизнесе – я хочу выигрывать»

Теги Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Хоккей

Эрик Карлссон высказался на фоне пожелания обменять его из «Сан-Хосе».

«Шаркс» могут обменять шведского защитника в межсезонье. Игрок хочет перейти в команду, которая претендует на Кубок Стэнли.

Эрик подписал восьмилетнее соглашение с «Сан-Хосе» с кэпхитом 11,5 миллиона долларов в 2019 году.

«Я пришел в «Сан-Хосе» и подписал здесь контракт, чтобы победить. Но все пошло не так, как мы хотели.

Если мой обмен снова произойдет, и я перевезу мою семью в другое место, то я сделаю это, потому что играю в этом спорте ради победы.

Это не очень приятно, это нелегко, но я приму решение, которое считаю лучшим для моей профессиональной карьеры.

Нет такого, что я несчастлив в Сан-Хосе. Мне нравится здесь. Семье нравится. Наши дети родились здесь. Но это часть бизнеса. Я хочу побеждать. Мне 33 года.

Я начал заниматься этим видом спорта, потому что я люблю его и люблю до сих пор, но сейчас речь идет о бизнесе, и я хочу победить. Я хочу победить», – сказал Эрик Карлссон.

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2 комментария

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🤡
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Лорд раздевалки 1
Эрик топ игрок. млн 3 в платежке акул оставить, пару дешевых контрактов за кепку вывести и можно бороться за кубок
+1
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