Эрик Карлссон: «Я играл со многими хоккеистами, которые должны были победить, но не смогли. Не хочу быть таким. Нужно просто попасть в плей-офф – посмотрите на «Флориду»

Эрик Карлссон объяснил намерением побеждать свое желание покинуть «Сан-Хосе».

«Шаркс» могут обменять шведского защитника в межсезонье. Игрок хочет перейти в команду, которая претендует на Кубок Стэнли.

«Я играл вместе со многими парнями на протяжении моей карьеры, которые являются потрясающими хоккеистами, которые должны быть победителями и должны были выиграть, но не смогли этого сделать. Я не хочу быть таким парнем.

Я хочу побеждать. Это не значит, что я точно выиграю. Но мне нужна возможность для победы.

Если эта возможность представится не с « », то это просто неудачная часть бизнеса. Это не значит, что мне не нравится в моем нынешнем клубе, или в руководстве не хотят, чтобы я играл. Просто это то, что есть.

Нужно просто попасть в плей-офф, и тогда появится шанс победить. Посмотрите на «Флориду». Они ведь могли и не выйти в плей-офф. Но они вышли и добрались до финала.

Они выиграли у «Бостона». Мы все считали, что «Бостон» победит их. Поэтому здесь нет никаких гарантий. Я хочу получить шанс», – сказал .