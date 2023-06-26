Эрик Карлссон: «Я играл со многими хоккеистами, которые должны были победить, но не смогли. Не хочу быть таким. Нужно просто попасть в плей-офф – посмотрите на «Флориду»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Хоккей

Эрик Карлссон объяснил намерением побеждать свое желание покинуть «Сан-Хосе».

«Шаркс» могут обменять шведского защитника в межсезонье. Игрок хочет перейти в команду, которая претендует на Кубок Стэнли.

«Я играл вместе со многими парнями на протяжении моей карьеры, которые являются потрясающими хоккеистами, которые должны быть победителями и должны были выиграть, но не смогли этого сделать. Я не хочу быть таким парнем.

Я хочу побеждать. Это не значит, что я точно выиграю. Но мне нужна возможность для победы. 

Если эта возможность представится не с «Сан-Хосе», то это просто неудачная часть бизнеса. Это не значит, что мне не нравится в моем нынешнем клубе, или в руководстве не хотят, чтобы я играл. Просто это то, что есть.

Нужно просто попасть в плей-офф, и тогда появится шанс победить. Посмотрите на «Флориду». Они ведь могли и не выйти в плей-офф. Но они вышли и добрались до финала.

Они выиграли у «Бостона». Мы все считали, что «Бостон» победит их. Поэтому здесь нет никаких гарантий. Я хочу получить шанс», – сказал Эрик Карлссон.

3 комментария

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гилберт
Свободу Эрику Карлссону!
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dalmolchun
Уйдет и Сан-Хосе тут же выиграют)
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k.vlad
дануна))) ты уйдешь и всё наладиться)) нахера эту полузащиту вообще брали на такой контракт? он же и плачется)), недополузащитник обнаглел однако)))
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