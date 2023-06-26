Ансель Галимов о Хартли и «Авангарде»: «Смотрели очень много видео с матчей НХЛ. Удивляло, как Боб относится к тому, как игрок должен поставить клюшку, коньки»

Теги Авангард Боб Хартли КХЛ Ансель Галимов Хоккей

Ансель Галимов поделился мыслями о работе с Бобом Хартли в «Авангарде».

– Расскажите что-то интересное о работе с Бобом Хартли в «Авангарде». За короткий промежуток времени он стал настоящей легендой тренерского цеха в КХЛ.

– Очень много уделяет времени мелочам. Причем во всех смыслах.

Меня первое время удивляло, насколько он скрупулезно относится к тому, как хоккеист должен встать на вбрасывании, как должен поставить клюшку, коньки.

Внимание к деталям для него превыше всего. Помню, в раздевалке мы смотрели очень много видео с матчей НХЛ.

Для нас это была будто бы методичка, на которую нужно было ориентироваться.

Постоянно еще снимали на видео наши тренировки в «Авангарде». Потом разбирали их все вместе.

– А за питанием хоккеистов Хартли сильно следит? Бытует мнение, что тренеры НХЛ делают на этом особо пристальный акцент.

– Да нет, особо серьезных запретов по питанию не было. Сам следишь за тем, что ешь, – сказал нападающий «Спартака» Ансель Галимов, игравший ранее в «Авангарде».

1 комментарий

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Ник Ник
Хартли прям экспертом, конечно, кажется, профессионалом! ощущаются прям такие энергии, как у Пепа Гвардиолы в футболе
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