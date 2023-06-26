Алекс Стэлок: «Если переподпишу контракт с «Чикаго» – потрясающе. Но есть мой возраст, понимаю свою роль»

Теги Чикаго НХЛ Алекс Стэлок Хоккей

Алекс Стэлок поделился мыслями о возможности подписания контракта с «Чикаго».

35-летний голкипер может выйти на рынок свободных агентов после завершения договора с «Блэкхокс».

В прошедшем сезоне Алекс Стэлок провел 27 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,01 шайбы и отражая 90,8% бросков.

«Если я переподпишу контракт с «Чикаго», это будет потрясающе. Мне понравилось там.

Руководство – прекрасное, тренерский штаб – отличный, но в то же время есть мой возраст, я понимаю свою роль, поэтому посмотрим, что произойдет в следующие недели.

Я хочу играть настолько долго, насколько могу. Этому я научился в молодом возрасте у хороших ветеранов, с которыми играл.

Играешь как можно дольше, насколько можешь, потому что любишь хоккей, и мне все еще нравится приходить на каток каждый день», – сказал 35-летний хоккеист.

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