Александр Гулявцев: «Северсталь» дожали. Немного не дотерпели, матч мог затянуться дальше»

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился мыслями после поражения от (1:2 ОТ, 0-3 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Мы в таких играх, когда преобладает мастерство у соперника, попросили ребят воспользоваться своими немногочисленными моментами. Во втором периоде нам это удалось.

Но все же нас дожали. После игры сказал ребятам, чтобы не опускали руки, работали до конца.

Еще после прошлой игры говорил, что будет приятно обыграть СКА.

К ребятам у меня нет претензий. Они воюют как могут, показывают все, что умеют. Готовимся к следующим матчам.

Отдельное спасибо болельщикам. Полный дворец, приятно играть при такой атмосфере. Радует, что нет равнодушных. Спасибо им огромное.

– По ходу матча лед покинули Рыбин и Стасенко. Известно, что с ними?

– Можно сказать, что матч доигрывали в пять защитников. Пока не знаю. Доктора будут колдовать.

вписался, долгое время не играл. Будем отталкиваться от завтрашнего дня. Сегодня возникла проблема из-за повреждений.

– Сегодня «Северсталь» много времени играла в большинстве, но не получается его реализовывать. Это заслуга СКА или проблема ?

– У нас было много большинства. СКА очень хорошо оборонялось, активно играло. Мы пренебрегли этой тактикой СКА, хотели что-то «порвать».

Но против такого хоккея, который показывает СКА, нужно играть быстро, хорошо двигать шайбу, и тогда может что-то получится.

Ребята делали все, что могли. Я знаю, что моя команда может забивать в большинстве. Сегодня, к сожалению, СКА не дал нам это сделать.

– в этой серии забил четвертый гол. Он знает какие-то секреты?

– Я точно никаких секретов не знаю. Мы очень мало играем в атаке. Иногда застаем врасплох вратаря СКА, возможно, он «холодный» стоит. Пока на этом сыграл Дмитрий Кагарлицкий.

Я ни в коем случае не хочу упрекнуть вратаря соперника. Мы пользуемся контратаками, как сегодня. Немного не дотерпели, матч мог затянуться дальше.

Но у СКА есть такие люди, как Ковальчук. Я с большим уважением отношусь к этой команде, к Олегу Валерьевичу. Но мы сражаемся, воюем, ребятам большое спасибо, – сказал Гулявцев.