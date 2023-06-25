«Овечкин не играл за «Вашингтон» до 20 лет. У нас не бывает 18-летних». Ассистент генменеджера клуба о контракте Мичкова в КХЛ

Ассистент генменеджера «Вашингтона» не видит проблемы в контракте Мичкова со СКА.

Считается, что «Кэпиталс» нацелены на то, чтобы взять Матвея Мичкова в первом раунде драфта.

«Вашингтон» располагает общим 8-м выбором. Сообщалось, что клуб рассматривает возможность подняться за счет обмена.

У 18-летнего игрока подписан контракт со до 2026 года.

– У Мичкова и Бедарда много общего. У них схожие габариты, они оба динамичные бомбардиры. Очень жаль, что Мичков не смог сыграть на МЧМ и показать себя так, как это сделал Бедард, но так уж сложилась ситуация. Но я вижу у них много общего.

– Насколько, на ваш взгляд, ситуация с контрактами Мичкова в повлияет на мнение команд? Это заставит вас задуматься?

– Мы всегда очень терпеливы, понимаете? Когда мы выбираем игрока, может пройти от 3 до 5 лет, прежде чем он начнет играть за «Кэпиталс».

не играл за нас, пока ему не исполнилось 20 лет. Нику Бэкстрему исполнилось 20 по ходу дебютного сезона.

Не думаю, что это нас сильно беспокоит. У нас не бывает 18-летних игроков. Думаю, что за мои 26 лет в команде у нас была только пара 19-летних. Три сезона после драфта – это 21 год, – сказал Росс Махоуни.

Отметим, что Овечкин не имел даже теоретического шанса сыграть в НХЛ в 18 лет, так как из-за даты рождения не был доступен для драфта-2003 (что пыталась оспорить «Флорида»).

Дебютировать в лиге в 19 лет в сезоне-2004/05 ему помешал локаут в .