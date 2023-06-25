Баррассо о попадании в Зал славы: «Я определенно не ждал звонка. Со временем начинаешь думать: «Этого не случится»

Том Баррассо сказал, что не ожидал своего включения в Зал хоккейной славы.

Бывший вратарь « » и « » завершил карьеру в 2003 году. С «Пингвинс» он дважды выиграл Кубок Стэнли (1991, 1992).

«Я определенно не ждал звонка (со смехом). На самом деле людям из было непросто связаться со мной даже после того, как они приняли решение.

Попадание в Зал – это высшая награда. Будешь ты удостоен этой чести или нет – решать другим. Со временем начинаешь думать: «Этого не случится».

Я думаю, что у любого игрока складывается определенное отношение к своей карьере. Конечно, это огромная честь – быть избранным отборочным комитетом.

Мой первый сезон в НХЛ (1983/84, выиграл «Везину» и «Колдер Трофи», дебютировав в после школьной лиги – прим. Sports.ru) был удивительным.

Мне было 18 лет, по ходу сезона исполнилось 19. В индивидуальном плане я вообще никогда больше не достигал такого результата, что немного безумно. Это был потрясающий год», – сказал Баррассо.