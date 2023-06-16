У «Виннипега» есть несколько вариантов для обмена Дюбуа. «Лос-Анджелес», «Нэшвилл» и «Рейнджерс» интересовались форвардом ранее

Теги возможные переходы Рейнджерс Филадельфия Монреаль Нэшвилл Лос-Анджелес НХЛ Пэт Бриссон Виннипег Пьер-Люк Дюбуа Хоккей

У «Виннипега» есть несколько вариантов для обмена Пьер-Люка Дюбуа.

Форвард, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, ранее сообщил руководству «Виннипега» о том, что он хотел бы сменить клуб.

Сообщается, что игрок рассчитывает на зарплату в размере девяти миллионов долларов в год по новому контракту.

Также сообщалось, что одним из претендентов на нападающего считается «Монреаль», но у «Виннипега» есть также и другие варианты для возможного обмена.

Пэт Бриссон, агент Дюбуа, участвует в процессе и будет помогать «Виннипегу» добиться выгодной сделки.

Отмечается, что «Лос-Анджелес», «Филадельфия», «Нэшвилл» и «Рейнджерс» в прошлом проявляли интерес к Дюбуа и могли бы пересмотреть свою позицию.

Канадский нападающий набрал 63 (27+36) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне.

2 комментария

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Michael 1994
9 в год для Дюбуа это очень много
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LOsP06GH
У Нэшвилла уже есть пара пассажиров на "Д" - Джохансен и Дюшен, куда им ещё один!? Надеюсь Тротц наведёт порядок.
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