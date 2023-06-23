Роман Ротенберг: «Золотая и серебряная медали на двух Олимпиадах – отличный результат для нашего хоккея. Это показывает, что мы движемся в верном направлении»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил болельщиков с Международным Олимпийским днем.

«Сегодня мы празднуем Международный Олимпийский день! Еще ребенком я по-особому относился к Олимпийским играм. Это всегда большой праздник, когда герои разных видов спорта собираются в одном месте и соревнуются между собой. Я рос на победах наших хоккеистов в Калгари-1988 и Альбервиле-1992.

В 2018 году мне посчастливилось самому оказаться в этой невероятной атмосфере. Игры в Пхенчхане – память на всю жизнь. Мы прожили эти две недели на одном дыхании – шли от игры к игре, поддерживали друг друга и коллег из других видов спорта, держались все вместе и, в итоге, выиграли золото для России! Впервые за 26 лет!

В Пекине-2022 наша сборная снова дошла до финала. Золотая и серебряная медали на двух Олимпиадах – отличный результат для нашего хоккея. Это показывает, что мы движемся в верном направлении. Всех с олимпийским праздником!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Ротенберг.

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9 комментариев

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Bashibuzuck
Олимпиада без НХЛовцев это пшик, не нужно переоценивать свои достижения
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& Co1366
"Мы движемся в верном направлении" - вниз по лестнице, ведущей вверх.
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Wayne Gretzky 99
Складывается ощущение, что»мы» - это он себя имеет в виду: выиграли, движемся и т д.
+4
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rabbitd12345
Все правильно сказал - эти 2 "олимпиады" показали текущий уровень сборной России - сначала с сильнейшим на турнире составом чуть не влетели сборной Германии, а затем без вариантов вылетели от средняковой Финляндии (а марино, ещё до начала турнира понимая перспективы, пропал с радаров).

На счастье марино сборная ещё не скоро встретится с сильнейшими сборными, поэтому можно такую чушь вытирать домохозяйкам до тех пор, пока регулярно не начнет влетать беларусам и казахам.
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ARoman91
Да хватит уже, ну
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Олег
Если ты не будешь тренировать сборную, то всё
будет замечательно и дальше.
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