Роман Ротенберг: «Золотая и серебряная медали на двух Олимпиадах – отличный результат для нашего хоккея. Это показывает, что мы движемся в верном направлении»

Роман Ротенберг поздравил болельщиков с Международным Олимпийским днем.

«Сегодня мы празднуем Международный Олимпийский день! Еще ребенком я по-особому относился к Олимпийским играм. Это всегда большой праздник, когда герои разных видов спорта собираются в одном месте и соревнуются между собой. Я рос на победах наших хоккеистов в Калгари-1988 и Альбервиле-1992.

В 2018 году мне посчастливилось самому оказаться в этой невероятной атмосфере. Игры в Пхенчхане – память на всю жизнь. Мы прожили эти две недели на одном дыхании – шли от игры к игре, поддерживали друг друга и коллег из других видов спорта, держались все вместе и, в итоге, выиграли золото для России! Впервые за 26 лет!

В Пекине-2022 наша сборная снова дошла до финала. Золотая и серебряная медали на двух Олимпиадах – отличный результат для нашего хоккея. Это показывает, что мы движемся в верном направлении. Всех с олимпийским праздником!» – написал первый вице-президент и главный тренер СКА Ротенберг.