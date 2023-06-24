Корягин о нагрузках на сборах: «Я был в Пинске со Знарком. Не думаю, что в «Сочи» смогу увидеть что-то такое, чего раньше не видел, ко всему готов»

Теги Амур Олег Знарок КХЛ Глеб Корягин Сочи Хоккей

Глеб Корягин высказался касательно перехода в «Сочи».

– Вы провели пять сезонов в «Амуре». Насколько тяжело было расставаться с Хабаровском?

– Это наша жизнь, часть нашей работы. Любой профессиональный хоккеист всегда должен быть готов к возможным переменам. В «Сочи» во мне были заинтересованы, мы достаточно быстро договорились.

– В прошлом году вашему «Амуру» совсем не много не хватило для того, чтобы выйти в плей-офф.

– Да, разочарование было большое. Когда весь длинный сезон идешь к цели, когда все рядом, а потом оказывается, что не хватило трех очков… Это тяжело, на самом деле. Очень обидно, нам всем хотелось сыграть в плей-офф. Все решилось в предпоследней игре. И наступило опустошение. 

– Расскажите, как вы обычно самостоятельно готовитесь к началу сборов? 

– Тренер по физподготовке Хабаровска хорошо знаком с тренером по физподготовке «Сочи», мы все вместе пообщались и написали оптимальную программу, которой стараюсь придерживаться.

В Москве нет проблем арендовать лед и найти хорошую компанию для совместных тренировок. Хоккейный мир тесен, мы все друг друга знаем, так что летом можно качественно подготовиться к старту сборов. 

– Возможные большие нагрузки на сборах вас не пугают? 

– Я был в Пинске с Олегом Валерьевичем Знарком. Думаю, я ответил на ваш вопрос (улыбается). Не думаю, что на сборах «Сочи» я смогу увидеть что-то такое, чего раньше не видел. Я ко всему готов. 

– На что «Сочи» потенциально будет способен в следующем сезоне?

– Трудный вопрос. Задача понятна: надо выйти в плей-офф. Уверен, нам это по силам. В «Сочи» собирается хороший состав, – сказал защитник.

«Панцирные кровати, матрасы, на которых человек семь умерло, тараканы». Пестушко о сборах в «Динамо» Знарка

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Ответ Кеша
Пинск -это легенда . Конечно, куда там Пинску до новых форм физподготовки по системе Романа Борисовича. Как он сказал -«баллоны -это каменный век» . Однако, благодаря этим баллонам из каменного века вынесли два года подряд сборную Мира с норвежцами , финнами , шведами звезд НХЛ под общим руководством Романа Борисовича с раздвинутым потолком зарплат под Ковальчука. Миша Анисин творил , как Бог а потом еще и на гитаре играл на арене провожая СКА в свою солнечную систему с чемпионским окном , которое всегда открыто. Потом Миша еще в кафе пел шикарно вспоминая славную победу над мажорами.
Что за Пинск? Может Минск. Или я чего-то не понимаю?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Пинск -это легенда . Конечно, куда там Пинску до новых форм физподготовки по системе Романа Борисовича. Как он сказал -«баллоны -это каменный век» . Однако, благодаря этим баллонам из каменного века вынесли два года подряд сборную Мира с норвежцами , финнами , шведами звезд НХЛ под общим руководством Романа Борисовича с раздвинутым потолком зарплат под Ковальчука. Миша Анисин творил , как Бог а потом еще и на гитаре играл на арене провожая СКА в свою солнечную систему с чемпионским окном , которое всегда открыто. Потом Миша еще в кафе пел шикарно вспоминая славную победу над мажорами.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ Олег
Что за Пинск? Может Минск. Или я чего-то не понимаю?
300 км от Минска . Небольшой город . Река , лесные массивы , советские базы отдыха.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Ответ Олег
Что за Пинск? Может Минск. Или я чего-то не понимаю?
Кроме Минска есть город Пинск,он в Брестской области находится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий