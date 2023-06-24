Корягин о нагрузках на сборах: «Я был в Пинске со Знарком. Не думаю, что в «Сочи» смогу увидеть что-то такое, чего раньше не видел, ко всему готов»

Глеб Корягин высказался касательно перехода в «Сочи».

– Вы провели пять сезонов в « ». Насколько тяжело было расставаться с Хабаровском?

– Это наша жизнь, часть нашей работы. Любой профессиональный хоккеист всегда должен быть готов к возможным переменам. В «Сочи» во мне были заинтересованы, мы достаточно быстро договорились.

– В прошлом году вашему «Амуру» совсем не много не хватило для того, чтобы выйти в плей-офф.

– Да, разочарование было большое. Когда весь длинный сезон идешь к цели, когда все рядом, а потом оказывается, что не хватило трех очков… Это тяжело, на самом деле. Очень обидно, нам всем хотелось сыграть в плей-офф. Все решилось в предпоследней игре. И наступило опустошение.

– Расскажите, как вы обычно самостоятельно готовитесь к началу сборов?

– Тренер по физподготовке Хабаровска хорошо знаком с тренером по физподготовке «Сочи», мы все вместе пообщались и написали оптимальную программу, которой стараюсь придерживаться.

В Москве нет проблем арендовать лед и найти хорошую компанию для совместных тренировок. Хоккейный мир тесен, мы все друг друга знаем, так что летом можно качественно подготовиться к старту сборов.

– Возможные большие нагрузки на сборах вас не пугают?

– Я был в Пинске с Олегом Валерьевичем Знарком. Думаю, я ответил на ваш вопрос (улыбается). Не думаю, что на сборах «Сочи» я смогу увидеть что-то такое, чего раньше не видел. Я ко всему готов.

– На что «Сочи» потенциально будет способен в следующем сезоне?

– Трудный вопрос. Задача понятна: надо выйти в плей-офф. Уверен, нам это по силам. В « » собирается хороший состав, – сказал защитник.

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