Генменеджер «Каролины»: «Верим в Кочеткова – это будущее, но нас устраивает система с тремя вратарями. Голкиперы, играющие 55-60 игр, остались в прошлом»
Генеральный менеджер «Каролины» выразил доверие Петру Кочеткову.
Российский голкипер сыграл 25 матчей в регулярном чемпионате в общей сложности в течение двух прошедших сезонов.
«Мы верим в Петра Кочеткова. Это наше будущее, без сомнений.
Готов ли он выступать на постоянной основе? Вероятно, мы поймем это в начале следующего сезона.
«Каролине» необходимо иметь трех сопоставимых игроков. Конечно, Кочетков будет одной из важных частей вратарской бригады.
В основном голкиперы, играющие 55-60 матчей [в сезоне], остались в прошлом.
В этом сезоне мы поняли, что нас устраивает система с тремя голкиперами. Самое важное, что три вратаря будут конкурировать за свое место», – сказал генеральный менеджер «Харрикейнс» Дон Уодделл.
50-55 как раз норма для вратаря номер 1.
Давай, продолжай в том же духе.