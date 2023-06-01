Генменеджер «Каролины»: «Верим в Кочеткова – это будущее, но нас устраивает система с тремя вратарями. Голкиперы, играющие 55-60 игр, остались в прошлом»

Теги Каролина Дон Уодделл НХЛ Петр Кочетков Хоккей

Генеральный менеджер «Каролины» выразил доверие Петру Кочеткову.

Российский голкипер сыграл 25 матчей в регулярном чемпионате в общей сложности в течение двух прошедших сезонов.

«Мы верим в Петра Кочеткова. Это наше будущее, без сомнений. 

Готов ли он выступать на постоянной основе? Вероятно, мы поймем это в начале следующего сезона.

«Каролине» необходимо иметь трех сопоставимых игроков. Конечно, Кочетков будет одной из важных частей вратарской бригады.

В основном голкиперы, играющие 55-60 матчей [в сезоне], остались в прошлом. 

В этом сезоне мы поняли, что нас устраивает система с тремя голкиперами. Самое важное, что три вратаря будут конкурировать за свое место», – сказал генеральный менеджер «Харрикейнс» Дон Уодделл.

10 комментариев

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Амфитрион
Да ни фига, нигде нет троих сопоставимых. Двое, да, Кочетков плюс кого-то из двух нынешних основных. И все равно придется выбирать, причем наверняка уже в будущем сезоне.
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Deathspell Omega
В прошлом, скорее, остались вратари играющие по 60-70 игр.
50-55 как раз норма для вратаря номер 1.
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Артем Зырянов
Ответ Deathspell Omega
В прошлом, скорее, остались вратари играющие по 60-70 игр. 50-55 как раз норма для вратаря номер 1.
Если говорить о 55-60, то в лиге всего 12 таких вратарей на 30 команд в этом сезоне и столько же в прошлом. Нагрузку и в самом деле стали дозировать.
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antistar-Z
Только вряд ли это устроит вратарей. Будет постоянная чехарда - все будут понимать что тут особо не светит и надо валить при первой возможности. Уодделл, тот ещё менеджер, наруководил Атлантой, в своё время.
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Марсель Объелся
Учитывая травматичность Раанты и Андерсена, это довольно логичный исход. Осталось только со всеми договориться
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Венсан Лекавалье
Вот поэтому, идиот, твоя команда вылетела как пробка
Давай, продолжай в том же духе.
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Венсан Лекавалье
И ещё. Пусть этот генманагер обоснует - чем Раанта и Андерсен уступают Кочету.
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doktor
Кочет лучший в Каролине сейчас
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Deathspell Omega
Ответ Артем Зырянов
Если говорить о 55-60, то в лиге всего 12 таких вратарей на 30 команд в этом сезоне и столько же в прошлом. Нагрузку и в самом деле стали дозировать.
Эт потому что реальных вратарей, способных быть номер 1 не так много.
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