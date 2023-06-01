Генменеджер «Каролины»: «Верим в Кочеткова – это будущее, но нас устраивает система с тремя вратарями. Голкиперы, играющие 55-60 игр, остались в прошлом»

Генеральный менеджер «Каролины» выразил доверие Петру Кочеткову.

Российский голкипер сыграл 25 матчей в регулярном чемпионате в общей сложности в течение двух прошедших сезонов.

«Мы верим в . Это наше будущее, без сомнений.

Готов ли он выступать на постоянной основе? Вероятно, мы поймем это в начале следующего сезона.

«Каролине» необходимо иметь трех сопоставимых игроков. Конечно, Кочетков будет одной из важных частей вратарской бригады.

В основном голкиперы, играющие 55-60 матчей [в сезоне], остались в прошлом.

В этом сезоне мы поняли, что нас устраивает система с тремя голкиперами. Самое важное, что три вратаря будут конкурировать за свое место», – сказал генеральный менеджер «Харрикейнс» .