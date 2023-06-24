Михайлов о Зале славы в Торонто: «Нет даже мысли звонить Ларионову. Решение не совсем спортивное, возможно. На 50% политике отдам»

Борис Михайлов не собирается задавать Игорю Ларионову вопросы по работе Зала славы.

Двукратный олимпийский чемпион назывался претендентом на включение в Зал хоккейной славы в Торонто, но не был выбран.

– Нет желания позвонить Игорю Ларионову, который входит в комиссию Зала славы, и уточнить критерии выбора?

– Нет даже мысли звонить Ларионову. Во-первых, это было бы некорректно. Во-вторых, своей карьерой в заслужил это место и находится в определенной ситуации и роли.

– Решение жюри – политическое?

– – это всегда политика, и в 1972 году, и в 2023-м. Но лишь на определенные проценты.

– Сейчас – сколько процентов политики и сколько хоккея?

– Я бы сказал так – пятьдесят на пятьдесят. В мире жесткая ситуация, но НХЛ в отличие от Европы старалась не влезать в политику, в Северной Америке все решают деньги, бизнес. Это мы видим по российским легионерам НХЛ, которые спокойно выступают за свои клубы.

Но вот решение Зала славы, возможно, не совсем спортивное. Процентов на 50 политике отдам, – сказал .