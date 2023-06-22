Быков о невключении россиян в Зал славы: «КХЛ надо отметить игроков по-своему. Политика повлияла в какой-то степени, думаю»

Теги Вячеслав Быков Сергей Гончар НХЛ Борис Михайлов Александр Могильный КХЛ Александр Мальцев Зал хоккейной славы Хоккей

Вячеслав Быков высказался о невключении россиян в Зал хоккейной славы.

В этом году в числе кандидатов на включение в Зал славы были четыре россиянина – Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный.

«На невключение наших спортсменов, думаю, в какой-то степени повлияла политика.

Конечно, мы не согласны с этим решением. Но чтобы мы сейчас не сказали, это не исправит того положения, к которому они пришли.

Мы не можем повлиять на этих людей. Наверное, на них было оказано какое-то влияние.

Наши спортивные личности заслужили любовь болельщиков. Несколько поколений будут помнить всегда об этих хоккеистах.

Они всегда в наших сердцах, ведь они внесли вклад в развитие мирового хоккея. Это не принизит той любви, того уважения, которое мы имеем к нашим спортсменам.

Наша память – самый главный зал славы для наших ребят! Тогда КХЛ надо отметить этих игроков по-своему», – сказал бывший главный тренер сборной России.

3 комментария

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dosatuy
А когда этих наших легенд включали в список? Пару лет назад?
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андрэ
Ну как минимум героев труда дать и какой нибудь орден за заслуги перед отечеством 146 степени, они же в тылу врага трудятся
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Wayne Gretzky 99
Быков с отвращением проживает в недружественной Швейцарии.
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