Быков о невключении россиян в Зал славы: «КХЛ надо отметить игроков по-своему. Политика повлияла в какой-то степени, думаю»

Вячеслав Быков высказался о невключении россиян в Зал хоккейной славы.

В этом году в числе кандидатов на включение в Зал славы были четыре россиянина – Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный.

«На невключение наших спортсменов, думаю, в какой-то степени повлияла политика.

Конечно, мы не согласны с этим решением. Но чтобы мы сейчас не сказали, это не исправит того положения, к которому они пришли.

Мы не можем повлиять на этих людей. Наверное, на них было оказано какое-то влияние.

Наши спортивные личности заслужили любовь болельщиков. Несколько поколений будут помнить всегда об этих хоккеистах.

Они всегда в наших сердцах, ведь они внесли вклад в развитие мирового хоккея. Это не принизит той любви, того уважения, которое мы имеем к нашим спортсменам.

Наша память – самый главный зал славы для наших ребят! Тогда КХЛ надо отметить этих игроков по-своему», – сказал бывший главный тренер сборной России.