Депутат Свищев о невключении россиян в Зал славы: «Политическое решение, принятое под давлением и страхом, что проукраинские силы могут как-то трактовать это»
Дмитрий Свищев высказался о невключении россиян в Зал хоккейной славы.
В этом году в числе кандидатов на включение в Зал славы были четыре россиянина – Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный.
«Глупое и непоследовательное решение. Наши хоккеисты однозначно должны быть представлены в Зале хоккейной славы.
Думаю, что это было политическое решение, которое принято под давлением и страхом, что проукраинские силы могут как-то трактовать это.
К сожалению, и Кубок Стэнли не приедет в Россию. Это неприятные и неправильные решения.
Все нормализуется в ближайшее время, и организаторам будет стыдно за то, что произошло», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
И про какие «проукраинские силы» речь, если ни один россиянин, даже высказывавшийся в поддержку путина до 24.02 (привет Ови и Джино), не подвергается давлению в НХЛ?
Почему не перестали рассматривать россиян на Драфте? Почему российские хоккеисты спокойно играют на ведущих ролях в своих командах? Почему мы не слышим от менеджеров НХЛ русофобные заявления, а, наоборот, высказывают поддержку им и их семьям? Вот выдержка из официального заявления НХЛ, опубликованного 28.02.22:
«Мы также обеспокоены благополучием игроков из России, которые выступают в НХЛ от лица своих клубов, а не от России. Мы понимаем, что они и их семьи попали в невероятно сложную ситуацию».
Господин свищев найдёт ответ на эти вопросы?