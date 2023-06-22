Депутат Свищев о невключении россиян в Зал славы: «Политическое решение, принятое под давлением и страхом, что проукраинские силы могут как-то трактовать это»

Дмитрий Свищев высказался о невключении россиян в Зал хоккейной славы.

В этом году в числе кандидатов на включение в Зал славы были четыре россиянина – Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный.

«Глупое и непоследовательное решение. Наши хоккеисты однозначно должны быть представлены в Зале хоккейной славы.

Думаю, что это было политическое решение, которое принято под давлением и страхом, что проукраинские силы могут как-то трактовать это.

К сожалению, и Кубок Стэнли не приедет в Россию. Это неприятные и неправильные решения.

Все нормализуется в ближайшее время, и организаторам будет стыдно за то, что произошло», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.