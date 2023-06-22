Депутат Свищев о невключении россиян в Зал славы: «Политическое решение, принятое под давлением и страхом, что проукраинские силы могут как-то трактовать это»

Теги Сергей Гончар НХЛ Борис Михайлов Александр Могильный Дмитрий Свищев Александр Мальцев Зал хоккейной славы Политика Хоккей

Дмитрий Свищев высказался о невключении россиян в Зал хоккейной славы.

В этом году в числе кандидатов на включение в Зал славы были четыре россиянина – Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный.

«Глупое и непоследовательное решение. Наши хоккеисты однозначно должны быть представлены в Зале хоккейной славы.

Думаю, что это было политическое решение, которое принято под давлением и страхом, что проукраинские силы могут как-то трактовать это.

К сожалению, и Кубок Стэнли не приедет в Россию. Это неприятные и неправильные решения.

Все нормализуется в ближайшее время, и организаторам будет стыдно за то, что произошло», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

2 комментария

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цэсемьэр
популистское заявление, сделанное в урапатриотическом угаре. несмышлёные и далекие от хоккея граждане могут это как-то трактовать.
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Филипп Петров
Для справки: в последний раз кто-либо из россиян попадал в Зал славы четыре года назад, в 2019-м году - это был Сергей Зубов.

И про какие «проукраинские силы» речь, если ни один россиянин, даже высказывавшийся в поддержку путина до 24.02 (привет Ови и Джино), не подвергается давлению в НХЛ?

Почему не перестали рассматривать россиян на Драфте? Почему российские хоккеисты спокойно играют на ведущих ролях в своих командах? Почему мы не слышим от менеджеров НХЛ русофобные заявления, а, наоборот, высказывают поддержку им и их семьям? Вот выдержка из официального заявления НХЛ, опубликованного 28.02.22:

«Мы также обеспокоены благополучием игроков из России, которые выступают в НХЛ от лица своих клубов, а не от России. Мы понимаем, что они и их семьи попали в невероятно сложную ситуацию».

Господин свищев найдёт ответ на эти вопросы?
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