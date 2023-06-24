Форвард «Нью-Джерси» Хаула о том, что избежал 6-й смены клуба за 4 года: «Стабильность была очень важна. Мы много раз переезжали»

Форвард «Нью-Джерси» Эрик Хаула высказался о том, что избежал 6-й смены клуба за 4 года.

32-летний форвард из Финляндии подписал с «Девилс» контракт на 3 года с кэпхитом 3,15 миллиона долларов.

С 2019 года он в общей сложности 5 раз сменил команду. Нападающий также поиграл за «Вегас», «Каролину», «Флориду», «Нэшвилл» и «Бостон».

«Куда бы я ни приходил, везде были моменты неопределенности. Стабильность была очень важна. Мы много раз переезжали, для меня было важно найти место, где можно обустроить семью. Мы очень рады тому, что это закончилось.

Я всегда говорю о желании победить, и наша команда со временем будет становиться все лучше и лучше. Я воодушевлен тем, куда мы движемся, и что буду здесь в течение нескольких сезонов», – сказал .