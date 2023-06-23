«Нью-Джерси» продлил контракт с Хаулой на 3 года и 9,45 млн долларов 

Нападающий Эрик Хаула подписал новый контракт с «Нью-Джерси».

Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата – 9,45 млн долларов (3,15 млн долларов в год в среднем).

В сезоне-2023/24 он получит 3,9 млн долларов, в сезоне-2024/25 – 3,15 млн долларов, в сезоне-2025/26 – 2,4 млн долларов.

В минувшем сезоне набрал 41 (14+27) балл за результативность в 80 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф форвард отметился 6 (4+2) баллами в 12 играх за «Нью-Джерси».