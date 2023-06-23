«Нью-Джерси» продлил контракт с Хаулой на 3 года и 9,45 млн долларов 

Теги Нью-Джерси НХЛ Эрик Хаула Хоккей

Нападающий Эрик Хаула подписал новый контракт с «Нью-Джерси».

Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата – 9,45 млн долларов (3,15 млн долларов в год в среднем).

В сезоне-2023/24 он получит 3,9 млн долларов, в сезоне-2024/25 – 3,15 млн долларов, в сезоне-2025/26 – 2,4 млн долларов.

В минувшем сезоне Хаула набрал 41 (14+27) балл за результативность в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф форвард отметился 6 (4+2) баллами в 12 играх за «Нью-Джерси».

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Вагин
Очень хороший контракт для центра 3 звена!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Какой адекватный контракт, по нынешним временам большая редкость.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий