Гомоляко о ремонте аэропорта в Магнитогорске и календаре «Металлурга»: «Целого месяца в поездке не будет, думаю. Мы КХЛ давно уведомили»

Теги Металлург Мг Сергей Гомоляко КХЛ календарь ТАСС Хоккей

Сергей Гомоляко рассказал о ремонте аэропорта в Магнитогорске и календаре «Металлурга».

Международный аэропорт города закрыт с июня для реконструкции взлетно-посадочной полосы, ремонт должен завершиться в октябре.

«У нас есть ближайшие аэропорты в Уфе и Челябинске, оттуда до Магнитогорска около 350 км. Думаю, что половину месяца проведем в поездках. Проведем на выезде 5-6 игр, потом вернемся и сыграем дома, затем еще 4-5 игр на выезде».

Думаю, такого, чтобы целый месяц быть в поездке, не будет. Мы лигу давным-давно уведомили, что у нас такая ситуация. Поэтому там все будет нормально», – сообщил спортивный директор клуба. 

Отметим, что в прошлом году омский «Авангард» на фоне завершения строительства домашней арены был вынужден в течение сентября провести 12 матчей подряд на выезде на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.

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1 комментарий

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Magnit102
Изначально было заявлено,что реконструкция аэропорта будет завершена в сентябре.Теперь октябрь.....
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