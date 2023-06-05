«Металлург» может начать сезон со связкой вратарей Загидулин – Набоков – Смолин: «Ведем переговоры с несколькими опытными голкиперами»

Сергей Гомоляко высказался о вратарях «Металлурга».

«Сезон мы начнем со связкой Загидулин – Набоков – Смолин.

У нас ведь хорошая вратарская школа, Артём должен солидно войти в сезон, Илье и Александру нужно начинать играть, а не сидеть еще год.

Может быть, кого-то в Орск отправим.

Надо давать ребятам шансы, иначе как появятся новые стабильные вратари уровня ? Дополнительно сейчас ведем переговоры с несколькими опытными голкиперами.

Расчет на то, что опытный игрок возьмет на себя часть нагрузки по ходу сезона, будет подсказывать ребятам нюансы в тренировочном процессе, покажет правильный подход к околохоккейным аспектам.

Диалога с Антоном Худобиным в данный момент мы не ведем», – сказал спортивный директор « » .