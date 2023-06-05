«Металлург» может начать сезон со связкой вратарей Загидулин – Набоков – Смолин: «Ведем переговоры с несколькими опытными голкиперами»

Теги Металлург Мг Сергей Гомоляко КХЛ Александр Смолин Артем Загидулин Илья Набоков Хоккей

Сергей Гомоляко высказался о вратарях «Металлурга».

«Сезон мы начнем со связкой Загидулин – Набоков – Смолин.

У нас ведь хорошая вратарская школа, Артём должен солидно войти в сезон, Илье и Александру нужно начинать играть, а не сидеть еще год.

Может быть, кого-то в Орск отправим.

Надо давать ребятам шансы, иначе как появятся новые стабильные вратари уровня КХЛ? Дополнительно сейчас ведем переговоры с несколькими опытными голкиперами.

Расчет на то, что опытный игрок возьмет на себя часть нагрузки по ходу сезона, будет подсказывать ребятам нюансы в тренировочном процессе, покажет правильный подход к околохоккейным аспектам.

Диалога с Антоном Худобиным в данный момент мы не ведем», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

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1 комментарий

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Семен Бабцов
Кажется, дыра в воротах вырисовывается...
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