Директор «Металлурга»: «Тайнэн и Грималди – вне наших интересов, чешский игрок отказался от контракта. Майе ждет предложений из НХЛ»

Директор «Металлурга» рассказал о возможных трансферах команды.

«Сейчас на столе целая стопка бумаг с информацией об игроках, с которыми мы ведем переговоры.

Много североамериканцев, которые будут ждать вплоть до середины июля предложений от клубов НХЛ, и по итогам их рассмотрения думать о выступлении в .

С Тайнэном мы разговаривали еще два года назад, но тогда это ни к чему не привело, поэтому сейчас он не входит в сферу наших интересов, равно как и Рокко Грималди, так что информация из некоторых СМИ не соответствует действительности – мы общаемся с другими хоккеистами.

С европейскими чемпионатами все гораздо сложнее. Почти все переговоры бесперспективны в силу известных обстоятельств.

Вроде бы получилось договориться с одним чешским игроком, но затем он отказался от контракта.

На связи и с . Он тоже ждет предложений из и их условий, после чего и будет принимать решение», – сказал спортивный директор « » Сергей Гомоляко.