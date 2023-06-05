Директор «Металлурга»: «Тайнэн и Грималди – вне наших интересов, чешский игрок отказался от контракта. Майе ждет предложений из НХЛ»
Директор «Металлурга» рассказал о возможных трансферах команды.
«Сейчас на столе целая стопка бумаг с информацией об игроках, с которыми мы ведем переговоры.
Много североамериканцев, которые будут ждать вплоть до середины июля предложений от клубов НХЛ, и по итогам их рассмотрения думать о выступлении в КХЛ.
С Тайнэном мы разговаривали еще два года назад, но тогда это ни к чему не привело, поэтому сейчас он не входит в сферу наших интересов, равно как и Рокко Грималди, так что информация из некоторых СМИ не соответствует действительности – мы общаемся с другими хоккеистами.
С европейскими чемпионатами все гораздо сложнее. Почти все переговоры бесперспективны в силу известных обстоятельств.
Вроде бы получилось договориться с одним чешским игроком, но затем он отказался от контракта.
На связи и с Филиппом Майе. Он тоже ждет предложений из НХЛ и их условий, после чего и будет принимать решение», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.
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