Директор «Металлурга»: «Тайнэн и Грималди – вне наших интересов, чешский игрок отказался от контракта. Майе ждет предложений из НХЛ»

Теги Металлург Мг Сергей Гомоляко НХЛ КХЛ Рокко Грималди Ти Джей Тайнэн Филипп Майе Хоккей

Директор «Металлурга» рассказал о возможных трансферах команды.

«Сейчас на столе целая стопка бумаг с информацией об игроках, с которыми мы ведем переговоры.

Много североамериканцев, которые будут ждать вплоть до середины июля предложений от клубов НХЛ, и по итогам их рассмотрения думать о выступлении в КХЛ.

С Тайнэном мы разговаривали еще два года назад, но тогда это ни к чему не привело, поэтому сейчас он не входит в сферу наших интересов, равно как и Рокко Грималди, так что информация из некоторых СМИ не соответствует действительности – мы общаемся с другими хоккеистами.

С европейскими чемпионатами все гораздо сложнее. Почти все переговоры бесперспективны в силу известных обстоятельств.

Вроде бы получилось договориться с одним чешским игроком, но затем он отказался от контракта.

На связи и с Филиппом Майе. Он тоже ждет предложений из НХЛ и их условий, после чего и будет принимать решение», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Майе и НХЛ это смешно. Поедет в Швейцарию или Германию.
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