Туриньи о форварде «Миннесоты» Росси: «Марко – не бомбардир. Он О′Райлли. Видели когда-нибудь Райана в десятке лучших бомбардиров НХЛ?»

Андре Туриньи поделился мнением о развитии Марко Росси в НХЛ.

« » выбрала форварда под девятым номером на драфте НХЛ-2020.

В прошлом сезоне набрал 1 (0+1) балл в 19 матчах регулярного чемпионата.

«Болельщикам «Миннесоты» нужно понимать, что это процесс. НХЛ – тяжелая лига.

Посмотрите на хоккеистов первого раунда драфта, пришедших в лигу недавно, и то, сколько времени им требуется, чтобы приспособиться к ней.

Поэтому я не нервничаю из-за Марко. Нисколько. Я всегда говорю, что Марко – не бомбардир. Он Райан О′Райлли.

Вы когда-нибудь видели, чтобы входил в десятку лучших бомбардиров лиги?», – сказал возглавляющий «Аризону» Андре Туриньи, но который тренировал Росси в команде юниорской лиги Онтарио.