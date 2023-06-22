Туриньи о форварде «Миннесоты» Росси: «Марко – не бомбардир. Он О′Райлли. Видели когда-нибудь Райана в десятке лучших бомбардиров НХЛ?»

Теги Миннесота НХЛ Райан О′Райлли Марко Росси Андре Туриньи Хоккей

Андре Туриньи поделился мнением о развитии Марко Росси в НХЛ.

«Миннесота» выбрала форварда под девятым номером на драфте НХЛ-2020.

В прошлом сезоне Марко Росси набрал 1 (0+1) балл в 19 матчах регулярного чемпионата.

«Болельщикам «Миннесоты» нужно понимать, что это процесс. НХЛ – тяжелая лига.

Посмотрите на хоккеистов первого раунда драфта, пришедших в лигу недавно, и то, сколько времени им требуется, чтобы приспособиться к ней.

Поэтому я не нервничаю из-за Марко. Нисколько. Я всегда говорю, что Марко – не бомбардир. Он Райан О′Райлли.

Вы когда-нибудь видели, чтобы Райан О′Райлли входил в десятку лучших бомбардиров лиги?», – сказал возглавляющий «Аризону» Андре Туриньи, но который тренировал Росси в команде юниорской лиги Онтарио.

2 комментария

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rjrjy
Райана задрафтовали 33-м, Росси - 9-м. РОР провёл первый полноценный сезон в НХЛ в 19 лет, а в 21 уже набирал 50+ очков в регулярке. Австрийцу в этом году 22, а он даже в основу Миннесоты ещё не пробился при том, что там и близко нет центров уровня праймового О’Райлли. Так что это весьма сомнительное сравнение для того, чтобы поддержать Марко и утешить фанатов Уайлд.
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progexpNN
Ответ rjrjy
Райана задрафтовали 33-м, Росси - 9-м. РОР провёл первый полноценный сезон в НХЛ в 19 лет, а в 21 уже набирал 50+ очков в регулярке. Австрийцу в этом году 22, а он даже в основу Миннесоты ещё не пробился при том, что там и близко нет центров уровня праймового О’Райлли. Так что это весьма сомнительное сравнение для того, чтобы поддержать Марко и утешить фанатов Уайлд.
А что же Вы не указали, что Марко Росси пропустил весь сезон 2020-21 из-за ковида и осложнения на сердце? А ведь именно в том сезоне Росси должен был перейти из юниорской лиги в профессиональную. Да, в NHL Росси ещё тяжело (габариты у него не как у РОР), но в AHL очень приличная статистика. И, вполне возможно, что следующий сезон станет прорывным и в NHL.
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