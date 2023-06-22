Туриньи о форварде «Миннесоты» Росси: «Марко – не бомбардир. Он О′Райлли. Видели когда-нибудь Райана в десятке лучших бомбардиров НХЛ?»
Андре Туриньи поделился мнением о развитии Марко Росси в НХЛ.
«Миннесота» выбрала форварда под девятым номером на драфте НХЛ-2020.
В прошлом сезоне Марко Росси набрал 1 (0+1) балл в 19 матчах регулярного чемпионата.
«Болельщикам «Миннесоты» нужно понимать, что это процесс. НХЛ – тяжелая лига.
Посмотрите на хоккеистов первого раунда драфта, пришедших в лигу недавно, и то, сколько времени им требуется, чтобы приспособиться к ней.
Поэтому я не нервничаю из-за Марко. Нисколько. Я всегда говорю, что Марко – не бомбардир. Он Райан О′Райлли.
Вы когда-нибудь видели, чтобы Райан О′Райлли входил в десятку лучших бомбардиров лиги?», – сказал возглавляющий «Аризону» Андре Туриньи, но который тренировал Росси в команде юниорской лиги Онтарио.
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