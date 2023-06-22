Мичков приедет в Нэшвилл на драфт в начале следующей недели. Хоккеист встретится с командами, которые выбирают в топ-10

Теги СКА НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков прибудет в Нэшвилл на следующей неделе для участия в драфте НХЛ.

Российский нападающий сможет присутствовать на церемонии первого раунда драфта. Ожидается, что хоккеиста выберут в первой десятке раунда.

Агент игрока Макс Моливер запланировал интервью с несколькими клубами перед драфтом – вероятнее всего, с теми, кто обладает драфт-пиками в топ-10.

Ранее появилась информация, что Матвеем Мичковым интересуются «Вашингтон».

Форвард по ходу прошедшего сезона перешел из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате КХЛ.

7 комментариев

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Vladislav Khromov
Ответ Кеша
Попасть к дяде Саше в одну команду - то что надо для Мичкова, лучший вариант. Если не будет нос задирать , то там еще и Кузнецов , помогут адаптироваться.
Через три сезона "дядя Саша" максимум что для Мичкова сделает - это подпишет джерси, похлопает по плечу и уедет в закат.
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Kazanest
Запланировали интервью, но сделали это без уважения 😎
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Proline
Ответ Кеша
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Мичков не собирается в НХЛ ближайшие три сезона
+2
-1
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Кино Музыка
Может и не уехать.
+1
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0
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Кеша
Ответ Vladislav Khromov
Через три сезона "дядя Саша" максимум что для Мичкова сделает - это подпишет джерси, похлопает по плечу и уедет в закат.
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