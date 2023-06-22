Мичков приедет в Нэшвилл на драфт в начале следующей недели. Хоккеист встретится с командами, которые выбирают в топ-10

Матвей Мичков прибудет в Нэшвилл на следующей неделе для участия в драфте НХЛ.

Российский нападающий сможет присутствовать на церемонии первого раунда драфта. Ожидается, что хоккеиста выберут в первой десятке раунда.

Агент игрока Макс Моливер запланировал интервью с несколькими клубами перед драфтом – вероятнее всего, с теми, кто обладает драфт-пиками в топ-10.

Ранее появилась информация, что интересуются «Вашингтон».

Форвард по ходу прошедшего сезона перешел из в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате .