Плющев о ЮЧМ и МЧМ: «Мне тоже пытались навязывать игроков, диктовать условия. Получалось оставаться самостоятельным, мои ребята и завоевывали медали»

Владимир Плющев признал, что тренерам сборных России на МЧМ и ЮЧМ навязывают игроков.

Специалист выигрывал чемпионаты мира с юниорской (2001 год) и молодежной (2002 год) командами.

«Конечно же, мне тоже пытались навязывать игроков в сборные, диктовать условия. Но, знаете, у меня все же получалось оставаться самостоятельным в своем выборе, а вот как у остальных – не знаю. В данном случае, все зависит от конкретного человека.

Как мне удавалось отбиваться? В то время существовали более-менее объективные тренерские советы, на которых я докладывал программу, и объяснял, почему этот игрок мне нужен, а тот, наоборот, нет. Поэтому мои ребята и завоевывали медали.

Но в последнее время у нас немного по-другому происходит назначение тренеров сборных, определение их программ. Эти программы не должны быть навязаны сверху, а идти от тренера, чтобы он знал, что делает, в какой хоккей хочет играть.

Вот я это понимал, но сейчас ситуация совсем другая», – сказал .