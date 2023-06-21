Плющев о ЮЧМ и МЧМ: «Мне тоже пытались навязывать игроков, диктовать условия. Получалось оставаться самостоятельным, мои ребята и завоевывали медали»

Теги молодежная сборная России сборная России U18 Владимир Плющев молодежный чемпионат мира ЧМ по хоккею юниорский Хоккей

Владимир Плющев признал, что тренерам сборных России на МЧМ и ЮЧМ навязывают игроков.

Специалист выигрывал чемпионаты мира с юниорской (2001 год) и молодежной (2002 год) командами. 

«Конечно же, мне тоже пытались навязывать игроков в сборные, диктовать условия. Но, знаете, у меня все же получалось оставаться самостоятельным в своем выборе, а вот как у остальных – не знаю. В данном случае, все зависит от конкретного человека.

Как мне удавалось отбиваться? В то время существовали более-менее объективные тренерские советы, на которых я докладывал программу, и объяснял, почему этот игрок мне нужен, а тот, наоборот, нет. Поэтому мои ребята и завоевывали медали.

Но в последнее время у нас немного по-другому происходит назначение тренеров сборных, определение их программ. Эти программы не должны быть навязаны сверху, а идти от тренера, чтобы он знал, что делает, в какой хоккей хочет играть.

Вот я это понимал, но сейчас ситуация совсем другая», – сказал Плющев

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1 комментарий

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Космический Котик
Ага. Особенно на МЧМ-2010.

И вообще, именно с того слива швейцарцам у нас открыто заговорили о "леваках" именно в сборной Плющева (например, Гимбатов), после чего систему перетряхнули, и за штурвал встал Валерий Брагин.

Владимир Анатольевич, вы думаете, мы не помним? Мы всё помним :)
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