«Россия нигде не участвует на мировом уровне. Никаких положительных моментов нет». Сушинский об итогах 2022 года
Максим Сушинский назвал отстранение России от международных турниров событием года в хоккее.
«Самым запоминающимся моментом в 2022 году для меня стало то, что Россия нигде не участвует на мировом уровне.
Никаких положительных моментов нет», – сказал бывший игрок сборной России.
Ранее ИИХФ отстранила сборные России и Беларуси от турниров под своей эгидой за 2022 и 2023 годы.
У России также было отозвано право на проведение чемпионата мира-2023 в Санкт-Петербурге и МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске.
6 комментариев