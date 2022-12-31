«Россия нигде не участвует на мировом уровне. Никаких положительных моментов нет». Сушинский об итогах 2022 года

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Максим Сушинский назвал отстранение России от международных турниров событием года в хоккее. 

«Самым запоминающимся моментом в 2022 году для меня стало то, что Россия нигде не участвует на мировом уровне.

Никаких положительных моментов нет», – сказал бывший игрок сборной России

Ранее ИИХФ отстранила сборные России и Беларуси от турниров под своей эгидой за 2022 и 2023 годы.

У России также было отозвано право на проведение чемпионата мира-2023 в Санкт-Петербурге и МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске. 

6 комментариев

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Кукич
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Варлампий Варлампий
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Сразу видно, дядя никаких официальных гос должностей не занимает.
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Dinamik1
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Третьяк сказал будем развивать детский хоккей.
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Vitamin_B
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Друзья! Все забыли про кубок 1 канала? Я понимаю, это не хочется вспоминать, но что поделать )
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shahmur
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Молодец что говорит как есть. Руководство страны дно как есть.
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Лютик
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И это не самая серьезная наша проблема, к сожалению…
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