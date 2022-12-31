«Россия нигде не участвует на мировом уровне. Никаких положительных моментов нет». Сушинский об итогах 2022 года

назвал отстранение России от международных турниров событием года в хоккее.

«Самым запоминающимся моментом в 2022 году для меня стало то, что Россия нигде не участвует на мировом уровне.

Никаких положительных моментов нет», – сказал бывший игрок сборной России.

Ранее ИИХФ отстранила сборные России и Беларуси от турниров под своей эгидой за 2022 и 2023 годы.

У России также было отозвано право на проведение чемпионата мира-2023 в Санкт-Петербурге и МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске.