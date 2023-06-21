Мальцев о Зале славы в Торонто: «Буду очень доволен, если меня выберут. Это одна из высших наград в хоккее»

Александр Мальцев будет доволен, если его выберут в Зал хоккейной славы в Торонто.

Двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР называется среди кандидатов на включение в Зал в этом году.

«Буду очень доволен, если меня выберут. Думаю, что нахождение там – одна из высших наград в хоккее», – сказал .

Он является рекордсменом сборной СССР по числу матчей во всех турнирах (319) и заброшенных шайб (212). В 1981 году он стал победителем Кубка Канады вместе с командой.

В 1999 году Мальцев был введен в Зал славы ИИХФ.

Членов Зала хоккейной славы ежегодно выбирает специальный комитет из 18 человек. Сейчас в него входит трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов.