Мальцев о Зале славы в Торонто: «Буду очень доволен, если меня выберут. Это одна из высших наград в хоккее»

Теги сборная СССР Александр Мальцев Динамо Зал хоккейной славы ТАСС Хоккей

Александр Мальцев будет доволен, если его выберут в Зал хоккейной славы в Торонто.

Двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР называется среди кандидатов на включение в Зал в этом году. 

«Буду очень доволен, если меня выберут. Думаю, что нахождение там – одна из высших наград в хоккее», – сказал Мальцев.

Он является рекордсменом сборной СССР по числу матчей во всех турнирах (319) и заброшенных шайб (212). В 1981 году он стал победителем Кубка Канады вместе с командой.

В 1999 году Мальцев был введен в Зал славы ИИХФ.

Членов Зала хоккейной славы ежегодно выбирает специальный комитет из 18 человек. Сейчас в него входит трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов.

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3 комментария

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Беня_Финитас
давно пора . мой любимый хоккеист всех времён и народов .
+5
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+5
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Hitgoe Himgob
Ответ Беня_Финитас
давно пора . мой любимый хоккеист всех времён и народов .
У моего деда тоже любимый кстати. Ещё Рагулина выделял.
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Dinamik1
Заслужил однозначно
Лучший хоккеист Динамо всех времен.
0
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