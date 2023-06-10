Быков о сборной России на ЧМ-1993: «Наш хоккей после массового отъезда осиротел. Важно, чтобы кто-то помогал. Не могли отказаться от приглашения»

Вячеслав Быков высказался о победе сборной России на ЧМ-1993.

– Ваша игровая карьера в сборной оказалась своеобразно закольцована. В 1983 году вы завоевали первое золото на чемпионате мира в составе команды СССР, спустя десять лет в 1993-м стали впервые чемпионами в составе российской сборной. Хотя такого результата мало кто ждал.

– Мы всегда ехали с одной целью – побеждать. Тем более что с Борисом Петровичем мы породнились в ЦСКА. Потом его сын Егорка играл у меня, когда я тренировал амейцев. Знаю его семью, мы в очень хороших, теплых отношениях.

Для нас было принципиально делом чести приехать на чемпионат мира и добиться результата для Михайлова.

– Но сборная была не самая сильная, из НХЛ приехали только Трефилов и Юшкевич.

– Для нас был важно стать мостиком между поколениями. Наш хоккей после массового отъезда осиротел. Важно, чтобы кто-то помогал.

И мы не могли отказаться от приглашения, тем более что находились в Европе, – сказал бывший игрок сборной России Вячеслав Быков.