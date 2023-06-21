«Баффало» продлил лучшего бомбардира фарм-клуба Роусека на 2 года. Чех набрал 56 очков в 70 матчах АХЛ

Теги Баффало НХЛ АХЛ Рочестер Лукаш Роусек Хоккей

«Баффало» подписал новый контракт с лучшим бомбардиром фарм-клуба Лукашем Роусеком.

24-летний нападающий подписал новое соглашение с «Сэйбрс» на 2 года. 

Договор является гибридным. В первом сезоне он будет двусторонним, во втором – односторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов. 

В минувшем сезоне чех провел 2 матча за «Баффало» в НХЛ и набрал 2 (1+1) очка. 

При этом Роусек стал лучшим бомбардиром «Рочестера» – фарм-клуба «Сэйбрс» в АХЛ. Он набрал 56 (16+40) очков в 70 матчах регулярного чемпионата. В 14 играх плей-офф добавил еще 12 (5+7) баллов. 

1 комментарий

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Misson
В атакующей линии у Баффало большой выбор проспектов. "Клинкам" надо оборону и вратарскую линию укреплять. А то в прошлом сезоне там был проходной двор. Идеальный вариант Ноа Хэнифин, он вошел в самый сок и хочет перейти в команду, с которой можно бороться за Кубок. Баффало в этом плане отличный вариант, тем более что Баффало есть что предложить Калгари за Хэнифина.
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