«Баффало» продлил лучшего бомбардира фарм-клуба Роусека на 2 года. Чех набрал 56 очков в 70 матчах АХЛ
«Баффало» подписал новый контракт с лучшим бомбардиром фарм-клуба Лукашем Роусеком.
24-летний нападающий подписал новое соглашение с «Сэйбрс» на 2 года.
Договор является гибридным. В первом сезоне он будет двусторонним, во втором – односторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов.
В минувшем сезоне чех провел 2 матча за «Баффало» в НХЛ и набрал 2 (1+1) очка.
При этом Роусек стал лучшим бомбардиром «Рочестера» – фарм-клуба «Сэйбрс» в АХЛ. Он набрал 56 (16+40) очков в 70 матчах регулярного чемпионата. В 14 играх плей-офф добавил еще 12 (5+7) баллов.
1 комментарий