Агент Недельковича: «Алекс – один из самых молодых вратарей на рынке свободных агентов. Он выигрывал в плей-офф, брал Кубок Колдера – у него есть регалии»

Агент Алекса Недельковича высказался о выходе вратаря на рынок свободных агентов.

У хоккеиста завершился контракт с «Детройтом» с кэпхитом три миллиона долларов. По ходу сезона голкипера выставляли на драфт отказов.

«Мы ожидаем устойчивого рынка для Алекса как игрока, который может оправиться после результатов прошедшего сезона.

Среди вратарей он один из самых молодых свободных агентов.

Он показал, что может выдерживать нагрузку, сыграв 59 матчей в сезоне (в « »), а также выигрывал серию плей-офф (с «Каролиной»). У него есть регалии, он выиграл Кубок Колдера», – сказал агент голкипера Ричард Эванс.