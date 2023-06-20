Монахан подписал однолетний контракт с «Монреалем» с зарплатой 1,98 млн долларов

Теги Монреаль НХЛ Шон Монахан Хоккей

Шон Монахан согласовал новый контракт с «Монреалем».

28-летний канадский нападающий продлил соглашение с клубом на год.

Зарплата хоккеиста составит 1,985 миллиона долларов.

Кроме того, в договоре предусмотрен бонус в размере 15 тысяч долларов, если Монахан сыграет определенное количество игр.

Шон Монахан набрал 17 (6+11) очков в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне. В декабре он получил повреждение нижней части тела, из-за которого пропустил оставшуюся часть сезона.

Всего в лиге форвард отметился 479 (218+261) баллами в 681 игре.

8 комментариев

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Белый офицер
Добротный был игрок. Но травмы конкретно выбили его с колеи.
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Венсан Лекавалье
Хабы в профиле. Однозначно.
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progexpNN
Теперь, для Хьюза главная задача - убрать из состава 2-3 игроков. Иначе места не будет не только для молодежи (Фаррелл, Хейнеман, Руа, Кидни, Мешар, Бек, ...), но и для игроков, которые проявили себя в прошлом сезоне (Эрви-Пинар, Юлонен, ...). У Монреаля уже 12 форвардов на односторонних контрактах + Слафковски. Итого, полная заявка на сезон из 13 форвардов.
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Radik_2.0
риск, но за 2 ляма норм. может вылететь на полгода, а может и 30+ забить
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dosatuy
Он вроде 1 номер драфта какого то года. Подавал надежды, но похоже травма или травмы подкосили
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Белый офицер
Ответ dosatuy
Он вроде 1 номер драфта какого то года. Подавал надежды, но похоже травма или травмы подкосили
Он 6-й. Первым тогда Мака выбрали тот что Нэйтон. В Монреаля с того драфта еще Друня (он по выше был выбран, 3-м вслед за Барковым) а сам Монреаль взял в первом раунде МакКэррона. Его уже нет в структуре ))
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Strannix
Ответ punker18
интересно, есть ли потолок зарплат в НХЛ, или есть, но не для всех?)
Человек который на спортсе с 2010 года как бы должен в этом вопросе разбираться.
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