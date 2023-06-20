Монахан подписал однолетний контракт с «Монреалем» с зарплатой 1,98 млн долларов

Шон Монахан согласовал новый контракт с «Монреалем».

28-летний канадский нападающий продлил соглашение с клубом на год.

Зарплата хоккеиста составит 1,985 миллиона долларов.

Кроме того, в договоре предусмотрен бонус в размере 15 тысяч долларов, если Монахан сыграет определенное количество игр.

набрал 17 (6+11) очков в 25 матчах регулярного чемпионата в прошедшем сезоне. В декабре он получил повреждение нижней части тела, из-за которого пропустил оставшуюся часть сезона.

Всего в лиге форвард отметился 479 (218+261) баллами в 681 игре.