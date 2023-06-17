1,23 млн зрителей – средняя аудитория матчей плей-офф НХЛ в США. Это лучший результат в истории на кабельном ТВ
1,23 млн зрителей – средняя аудитория матчей плей-офф НХЛ в США.
Этот показатель уменьшился на 10% в сравнении с прошлым годом. Причиной называются низкие рейтинги финальной серии между «Вегасом» и «Флоридой» (4-1).
Несмотря на этот спад, нынешний плей-офф показал лучший результат за все время для трансляций на кабельном телевидении.
Самую большую аудиторию собрал седьмой матч первого раунда между «Бостоном» и «Флоридой» – 3,1 млн зрителей. Второе место заняла первая игра финальной серии (2,8 млн), третье – 7-й матч в серии «Колорадо» и «Сиэтла» в первом раунде (2,75 млн).
Отметим, что телевизионная сеть NBC владела правами на показ матчей Кубка Стэнли с 2006 по 2021 год. Часть матчей показывалась по национальному телеканалу. В прошлом году трансляции были на канале ABC.
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