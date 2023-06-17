1,23 млн зрителей – средняя аудитория матчей плей-офф НХЛ в США. Это лучший результат в истории на кабельном ТВ

1,23 млн зрителей – средняя аудитория матчей плей-офф НХЛ в США.

Этот показатель уменьшился на 10% в сравнении с прошлым годом. Причиной называются низкие рейтинги финальной серии между « » и «Флоридой» (4-1).

Несмотря на этот спад, нынешний плей-офф показал лучший результат за все время для трансляций на кабельном телевидении.

Самую большую аудиторию собрал седьмой матч первого раунда между « » и «Флоридой» – 3,1 млн зрителей. Второе место заняла первая игра финальной серии (2,8 млн), третье – 7-й матч в серии « » и « » в первом раунде (2,75 млн).

Отметим, что телевизионная сеть NBC владела правами на показ матчей Кубка Стэнли с 2006 по 2021 год. Часть матчей показывалась по национальному телеканалу. В прошлом году трансляции были на канале ABC.