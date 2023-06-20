Агент Галака: «Он настроен играть в НХЛ в следующем году. Мы провели предварительные переговоры с «Рейнджерс»
Агент Ярослава Галака сообщил, что 38-летний вратарь намерен продолжить карьеру в НХЛ.
Голкипер может выйти на рынок неограниченно свободных агентов летом.
«Галак на 100 процентов настроен играть в НХЛ в следующем году.
Мы провели предварительные переговоры с «Нью-Йорк Рейнджерс» о будущем, но их внимание было сосредоточено на поиске главного тренера.
Теперь, когда это сделано, я ожидаю продолжения бесед с Крисом Друри по мере приближения к 1 июля», – сказал Аллан Уолш.
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