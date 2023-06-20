Агент Галака: «Он настроен играть в НХЛ в следующем году. Мы провели предварительные переговоры с «Рейнджерс»

Агент Ярослава Галака сообщил, что 38-летний вратарь намерен продолжить карьеру в НХЛ.

Голкипер может выйти на рынок неограниченно свободных агентов летом.

« на 100 процентов настроен играть в в следующем году.

Мы провели предварительные переговоры с «Нью-Йорк Рейнджерс» о будущем, но их внимание было сосредоточено на поиске главного тренера.

Теперь, когда это сделано, я ожидаю продолжения бесед с по мере приближения к 1 июля», – сказал Аллан Уолш.