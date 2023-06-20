Агент Галака: «Он настроен играть в НХЛ в следующем году. Мы провели предварительные переговоры с «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Крис Друри Ярослав Галак НХЛ Аллан Уолш Хоккей

Агент Ярослава Галака сообщил, что 38-летний вратарь намерен продолжить карьеру в НХЛ.

Голкипер может выйти на рынок неограниченно свободных агентов летом.

«Галак на 100 процентов настроен играть в НХЛ в следующем году.

Мы провели предварительные переговоры с «Нью-Йорк Рейнджерс» о будущем, но их внимание было сосредоточено на поиске главного тренера.

Теперь, когда это сделано, я ожидаю продолжения бесед с Крисом Друри по мере приближения к 1 июля», – сказал Аллан Уолш.

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2 комментария

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Garikus89
Ответ Jamie Redknapp
Халак отличный опытный бэкап, если не в Рейнджерс то в любом другом контендере сможет свои 25-30 стартов отыграть на высоком уровне.
Его высокий уровень остался в прошлом десятилетии, за последние три сезона он отражал чуть больше 90%, gsaa три года отрицательный, ga%- выше сотки и так далее)
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Jamie Redknapp
Халак отличный опытный бэкап, если не в Рейнджерс то в любом другом контендере сможет свои 25-30 стартов отыграть на высоком уровне.
+1
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