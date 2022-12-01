Галак – 7-й вратарь в истории НХЛ, побеждавший с 7+ командами

одержал первую победу в сезоне в матче с «Оттавой» (3:1).

Вратарь выиграл первый матч в составе .

Ранее он играл за «Ванкувер», «Бостон», «Айлендерс», «Вашингтон», «Сент-Луис» и «Монреаль».

Галак стал седьмым вратарем в истории , кому удалось одержать победу с семью и более командами.

Ранее это удалось Брайану Буше (7 команд), Чеду Джонсону (7), Алексу Олду (7), Шону Бурку (8), (8) и Рону Тагнатту (8).