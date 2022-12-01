Галак – 7-й вратарь в истории НХЛ, побеждавший с 7+ командами
Ярослав Галак одержал первую победу в сезоне в матче с «Оттавой» (3:1).
Вратарь выиграл первый матч в составе «Рейнджерс».
Ранее он играл за «Ванкувер», «Бостон», «Айлендерс», «Вашингтон», «Сент-Луис» и «Монреаль».
Галак стал седьмым вратарем в истории НХЛ, кому удалось одержать победу с семью и более командами.
Ранее это удалось Брайану Буше (7 команд), Чеду Джонсону (7), Алексу Олду (7), Шону Бурку (8), Кертису Макиленни (8) и Рону Тагнатту (8).
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