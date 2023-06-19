Никита Щитов: «Салават» давно не топ-клуб по финансам – в КХЛ решает тренерская концепция. Клубов-олигархов в лиге скоро не останется»

Никита Щитов высказался о перспективах «Салавата Юлаева».

«Понятно, что состав у «Салавата» не звездный.

Но сейчас в все решают не звездные состав, а тренерская концепция, слаженный коллектив и микроклимат. Они и определяют результат.

«Салават» давно уже не является топ-клубом в плане финансов. На это есть свои причины.

Ничего, зато в таких условиях можно и нужно развивать своих, местных игроков. Клубов-олигархов в лиге скоро не останется.

Будет интересно посмотреть на то, как будет биться уфимская команда, как тренер, который работает там уже второй год, покажет себя», – сказал бывший хоккеист « » .