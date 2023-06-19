Никита Щитов: «Салават» давно не топ-клуб по финансам – в КХЛ решает тренерская концепция. Клубов-олигархов в лиге скоро не останется»

Теги Салават Юлаев Никита Щитов КХЛ Хоккей

Никита Щитов высказался о перспективах «Салавата Юлаева».

«Понятно, что состав у «Салавата» не звездный.

Но сейчас в КХЛ все решают не звездные состав, а тренерская концепция, слаженный коллектив и микроклимат. Они и определяют результат.

«Салават» давно уже не является топ-клубом в плане финансов. На это есть свои причины.

Ничего, зато в таких условиях можно и нужно развивать своих, местных игроков. Клубов-олигархов в лиге скоро не останется.

Будет интересно посмотреть на то, как будет биться уфимская команда, как тренер, который работает там уже второй год, покажет себя», – сказал бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Никита Щитов.

8 комментариев

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Strannix
Ага, расскажи ска, цска, акбарсу что решают не финансы.
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Dinamik1
Скоро останется один СКА потому что там тренер новатор лучший в своем деле да и вобще хороший человек.
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Олег
Ответ Strannix
Ага, расскажи ска, цска, акбарсу что решают не финансы.
Поддерживаю тебя. 👍
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sd4fmwrvz8
Особенно ак барс который скупает все подряд имена которые по меркам кхл более менее на слуху 😁даже ска уже пошел по другому пути
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Alex9999995
Ну да у Ак Барса именитый состав, как и подобает топ клубу! Путь ска - это их дело и не является примером для других! А по какому пути пошёл Салават?
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RusSh
Можете минусовать, но АК Барс это сейчас тот же СКА. Пылесос.
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Alex9999995
Ответ Strannix
Ага, расскажи ска, цска, акбарсу что решают не финансы.
Но, как правило в топ клубах не только игроки дорогие, но и тренеры тоже, плюс персонал разный. Всё в совокупности конечно!
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Космический Котик
Ответ Dinamik1
Скоро останется один СКА потому что там тренер новатор лучший в своем деле да и вобще хороший человек.
То есть три состава уже не роляют? :(
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