ИИХФ назвала Бедарда лучшим хоккеистом сезона, Шилов – 2-й, Амбюль – 3-й. Коннор выиграл МЧМ-2023 с Канадой

Коннор Бедард признан лучшим хоккеистом сезона по версии ИИХФ.

Международная федерация хоккея учредила награду в этом году, поэтому 17-летний канадец стал первым обладателем приза в номинации «Игрок сезона».

В голосовании набрал 31,8% голосов.

Он опередил латвийского голкипера (19,6%), швейцарского форварда (19,2%), немецкого защитника (14,3%), канадского игрока Адама Фантилли (11,9%), а также немецкого нападающего Джон-Джейсона Петерку (2,1%) и чешского форварда (1%).

В прошедшем сезоне Бедард выиграл золотые медали МЧМ-2023 в составе сборной Канады. Он набрал 23 (9+14) очка в 7 матчах на турнире.