ИИХФ назвала Бедарда лучшим хоккеистом сезона, Шилов – 2-й, Амбюль – 3-й. Коннор выиграл МЧМ-2023 с Канадой
Коннор Бедард признан лучшим хоккеистом сезона по версии ИИХФ.
Международная федерация хоккея учредила награду в этом году, поэтому 17-летний канадец стал первым обладателем приза в номинации «Игрок сезона».
В голосовании Коннор Бедард набрал 31,8% голосов.
Он опередил латвийского голкипера Артура Шилова (19,6%), швейцарского форварда Андреса Амбюля (19,2%), немецкого защитника Морица Зайдера (14,3%), канадского игрока Адама Фантилли (11,9%), а также немецкого нападающего Джон-Джейсона Петерку (2,1%) и чешского форварда Доминика Кубалика (1%).
В прошедшем сезоне Бедард выиграл золотые медали МЧМ-2023 в составе сборной Канады. Он набрал 23 (9+14) очка в 7 матчах на турнире.
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