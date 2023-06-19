ИИХФ назвала Бедарда лучшим хоккеистом сезона, Шилов – 2-й, Амбюль – 3-й. Коннор выиграл МЧМ-2023 с Канадой

Теги ИИХФ рейтинги Сборная Канады по хоккею НХЛ молодежная сборная Канады драфт НХЛ Андрес Амбюль Доминик Кубалик Артур Шилов Мориц Зайдер Джон-Джейсон Петерка Коннор Бедард Адам Фантилли Хоккей

Коннор Бедард признан лучшим хоккеистом сезона по версии ИИХФ.

Международная федерация хоккея учредила награду в этом году, поэтому 17-летний канадец стал первым обладателем приза в номинации «Игрок сезона».

В голосовании Коннор Бедард набрал 31,8% голосов.

Он опередил латвийского голкипера Артура Шилова (19,6%), швейцарского форварда Андреса Амбюля (19,2%), немецкого защитника Морица Зайдера (14,3%), канадского игрока Адама Фантилли (11,9%), а также немецкого нападающего Джон-Джейсона Петерку (2,1%) и чешского форварда Доминика Кубалика (1%).

В прошедшем сезоне Бедард выиграл золотые медали МЧМ-2023 в составе сборной Канады. Он набрал 23 (9+14) очка в 7 матчах на турнире.

3 комментария

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Strannix
Т.е. парень не сыграл на взрослом уровне ни одного матча, но он лучший игрок?
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kvint(ksk)
Ответ Strannix
Т.е. парень не сыграл на взрослом уровне ни одного матча, но он лучший игрок?
ИИХФ косвенно признает , что их взрослый ЧМ- турнир на первенство водокачки. НХЛ не входит в ИИХФ. Поэтому приз вручается MVP МЧМ. Тут единственно только такая логика прослеживается .
+2
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