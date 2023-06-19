Фетисов об Олимпиаде-2024: «Нам каждый раз выкатывают новые условия с одной целью – расколоть общество. Спортсмены должны сами принять решение»

Вячеслав Фетисов считает, что спортсмены должны сами принять решение об участии на Олимпиаде-2024.

Ранее появилась информация о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. Принципы МОК уже якобы доведены до российских спортивных руководителей.

«Меня часто спрашивают, кто должен принять решение об участии или неучастии… Мне кажется, должны сами спортсмены это решение принять.

Все эти дополнительные условия, которые они нам сегодня выкатывают, каждый раз новые, они нацелены на одно – расколоть наше общество.

А мы должны из этой ситуации выйти, наоборот, более сплоченными», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.