«Флорида» хочет подписать новые контракты с Монтуром и Форслингом. Их договоры истекают через сезон
«Флорида» намеривается договориться о продлении контрактов с Брэндоном Монтуром и Густавом Форслингом.
У обоих хоккеистов действующие соглашения рассчитаны до конца следующего сезона, после чего они могут стать неограниченно свободными агентами.
По текущему договору кэпхит Брэндона Монтура составляет 3,5 миллиона долларов, Густава Форслинга – 2,66 миллиона долларов.
В прошедшем сезоне Монтур набрал 73 (16+57) очка в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 13 (8+5) баллов в 21 игре.
На счету Форслинга 41 (13+28) балл в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф – 8 (2+6) очков в 21 игре.
Комментарии