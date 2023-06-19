«Флорида» хочет подписать новые контракты с Монтуром и Форслингом. Их договоры истекают через сезон

Теги Флорида НХЛ Густав Форслинг Брэндон Монтур Хоккей

«Флорида» намеривается договориться о продлении контрактов с Брэндоном Монтуром и Густавом Форслингом.

У обоих хоккеистов действующие соглашения рассчитаны до конца следующего сезона, после чего они могут стать неограниченно свободными агентами.

По текущему договору кэпхит Брэндона Монтура составляет 3,5 миллиона долларов, Густава Форслинга – 2,66 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Монтур набрал 73 (16+57) очка в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 13 (8+5) баллов в 21 игре.

На счету Форслинга 41 (13+28) балл в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф – 8 (2+6) очков в 21 игре.

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