«Вашингтон» не планирует обменивать Уилсона. Он важная часть будущего команды
Том Уилсон не покинет «Вашингтон».
Ранее появилась информация о том, что «Лос-Анджелес» проявил интерес к нападающему «Вашингтона».
Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Кэпиталс» не собираются обменивать Тома Уилсона в другой клуб.
«Мне сообщили, что обмен не состоится. Мне сказали, что «Вашингтон» хочет сохранить Уилсона и считает его важной частью будущего команды», – заявил Фридман.
Действующий контракт Уилсона с зарплатой 5,16 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.
Канадский форвард набрал 22 (13+9) очка при полезности «минус 13» в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист пропустил часть сезона, поскольку восстанавливался от травмы.
Уилсон выступает за «Вашингтон» с сезона-2012/13. Он выиграл с командой Кубок Стэнли в 2018 году.
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