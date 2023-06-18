«Вашингтон» не планирует обменивать Уилсона. Он важная часть будущего команды

Теги возможные переходы Вашингтон НХЛ Том Уилсон Эллиотт Фридман Хоккей

Том Уилсон не покинет «Вашингтон».

Ранее появилась информация о том, что «Лос-Анджелес» проявил интерес к нападающему «Вашингтона».

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Кэпиталс» не собираются обменивать Тома Уилсона в другой клуб.

«Мне сообщили, что обмен не состоится. Мне сказали, что «Вашингтон» хочет сохранить Уилсона и считает его важной частью будущего команды», – заявил Фридман.

Действующий контракт Уилсона с зарплатой 5,16 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Канадский форвард набрал 22 (13+9) очка при полезности «минус 13» в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист пропустил часть сезона, поскольку восстанавливался от травмы.

Уилсон выступает за «Вашингтон» с сезона-2012/13. Он выиграл с командой Кубок Стэнли в 2018 году.

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1 комментарий

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Алексей Марков
Пусть он останется!
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