Сергей Сушко назначен гендиректором «Динамо». Учредители клуба поставили задачи по повышению популярности бренда и увеличению эффективности менеджмента

Теги Динамо Минск КХЛ Динамо Сергей Сушко Хоккей

Сергей Сушко стал гендиректором московского «Динамо».

Он был назначен на этот пост решением общего собрания учредителей клуба.

Последние два сезона Сушко занимал аналогичную должность в минском «Динамо» и возглавлял Совет директоров клубов-участников Федерации хоккея Беларуси. Он также входил в Совет директоров Фонбет Чемпионата КХЛ.

Сообщается, что общее собрание учредителей московского «Динамо» ставит перед генеральным директором задачи по продолжению развития структурной работы, повышению популярности бренда клуба и увеличению эффективности менеджмента.

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4 комментария

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A. Kolchak
"Повышение", "увеличение".... такие задачи мутные. Кубок, вот задача реальная.
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Dinamik1
С популярностью и мененджметом вроде все нормально а вот с тренером и игрой просто беда.
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Владимир Никаноров
А где же очередной новый " вектор развития"? А то все предыдущие ехали не в ту сторону может быть из-за того что бренд не повышали ну всё теперь по прёт вперёд за кубком!
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