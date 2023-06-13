Сергей Сушко назначен гендиректором «Динамо». Учредители клуба поставили задачи по повышению популярности бренда и увеличению эффективности менеджмента

Сергей Сушко стал гендиректором московского «Динамо».

Он был назначен на этот пост решением общего собрания учредителей клуба.

Последние два сезона Сушко занимал аналогичную должность в минском «Динамо» и возглавлял Совет директоров клубов-участников Федерации хоккея Беларуси. Он также входил в Совет директоров Фонбет Чемпионата КХЛ.

Сообщается, что общее собрание учредителей московского «Динамо» ставит перед генеральным директором задачи по продолжению развития структурной работы, повышению популярности бренда клуба и увеличению эффективности менеджмента.