Коньков о гендиректоре Сушко в «Динамо»: «Должен быть какой-то план: может, Кубок Гагарина в течение нескольких лет или в следующем сезоне»

Сергей Коньков оценил назначение Сергея Сушко на пост гендиректора московского «Динамо».

— Клуб ищет специалистов на стороне. Ни в коем случае не умаляя достоинств Сушко, это шанс для него проявить себя, посмотрим, как и во что это выльется. Все будет определять результат. Должен быть какой-то план: может, Кубок Гагарина в течение нескольких лет или в следующем сезоне.

— Можно ли в ближайшие годы ожидать большого количества белорусских хоккеистов в «Динамо»?

— Такое развитие событий может быть, но я считаю, что эти белорусы должны быть выше на голову динамовских воспитанников и игроков, которые есть сейчас — иначе нет смысла вообще говорить о развитии школы «Динамо». Был проделан большой объем работы по воспитанию, по настраиванию системы работы детских тренеров и в целом вертикали в МХЛ и ВХЛ.

Просто закрывать дорогу молодым ребятам, которые росли в клубе и у которых есть огромное желание выступать в «Динамо»? Главное, чтобы белорусские игроки действительно были сильнее, легионеры должны быть мастерством выше, чем хоккеисты, которые есть в распоряжении динамовской школы и команды мастеров, — сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе « ».