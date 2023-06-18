Генменеджер «Нитры»: «Не понимаю, почему финансово обеспеченные игроки едут в Россию»
Генменеджер словацкой «Нитры» высказался о том, что Самуэль Бучек выступал в КХЛ.
Нападающий подписал контракт с «Нефтехимиком» 8 августа 2022 года. Всего он провел 6 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ. 22 сентября игрок покинул клуб.
В июне 2023 года Бучек вернулся в клуб «Нитра».
– Каково ваше мнение о том, что он подписал контракт в КХЛ в прошлом году?
– Что касается некоторых игроков, которые финансово обеспечены, я не понимаю, почему они едут в Россию.
Что касается Сэма, то я отчасти понял, что его заманило финансово привлекательное предложение.
Мы рады, что он возвращается в «Нитру». Он помогал нам раньше, и теперь мы хотели бы помочь ему в построении лучшей карьеры, – сказал Томаш Хренко в интервью Sport.sk.
Бучек об игре за «Нефтехимик»: «КХЛ всегда была и будет топ-лигой Европы. Это был отличный опыт, не жалею об этом решении»
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