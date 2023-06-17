«Колорадо» ожидает, что Ничушкин вернется в расположение команды к старту лагеря в сентябре (Denver Post)

Теги происшествия Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

«Колорадо» ожидает, что Валерий Ничушкин примет участие в тренировочном лагере в сентябре.

Об этом сообщает издание Denver Post.

Форвард «Эвеланш» пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4) после инцидента в отеле.

Сообщалось, что 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда «Колорадо» в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Российский хоккеист покинул отель в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба. После этого он больше не выходил на лед. 

Недавно стало известно, что игрок и его жена находятся в России. 

Полиция Сиэтла и НХЛ ранее сообщили, что не ведут расследование инцидента с Ничушкиным. Контракт игрока с кэпхитом 6,125 миллиона долларов рассчитан еще на 7 сезонов. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хОКкейный батя
Вэл , Вэл, Вэл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барин
Ответ хОКкейный батя
Вэл , Вэл, Вэл
very, very well very, very good
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий