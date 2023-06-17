«Колорадо» ожидает, что Ничушкин вернется в расположение команды к старту лагеря в сентябре (Denver Post)

«Колорадо» ожидает, что Валерий Ничушкин примет участие в тренировочном лагере в сентябре.

Об этом сообщает издание Denver Post.

Форвард «Эвеланш» пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4) после инцидента в отеле.

Сообщалось, что 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда «Колорадо» в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Российский хоккеист покинул отель в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба. После этого он больше не выходил на лед.

Недавно стало известно, что игрок и его жена находятся в России.

Полиция Сиэтла и НХЛ ранее сообщили, что не ведут расследование инцидента с Ничушкиным. Контракт игрока с кэпхитом 6,125 миллиона долларов рассчитан еще на 7 сезонов.