«Амур» продлил контракт с защитником Балдаевым на год

«Амур» продлил контракт с защитником Виктором Балдаевым на год.

Соглашение с 27-летним игроком является двусторонним.

В прошлом сезоне защитник провел 57 матчей за хабаровский клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при 41 минуте штрафа и среднем времени на льду 16:37.



перешел в « » в декабре 2021 года. До этого выступал за «Сочи», «Северсталь», «Куньлунь», «Спартак», «Торпедо» и «Атлант». С общей статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.