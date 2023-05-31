«Амур» продлил контракт с защитником Балдаевым на год

Теги Амур КХЛ Виктор Балдаев Хоккей

«Амур» продлил контракт с защитником Виктором Балдаевым на год.

Соглашение с 27-летним игроком является двусторонним. 

В прошлом сезоне защитник провел 57 матчей за хабаровский клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при 41 минуте штрафа и среднем времени на льду 16:37.
 
Балдаев перешел в «Амур» в декабре 2021 года. До этого выступал за «Сочи», «Северсталь», «Куньлунь», «Спартак», «Торпедо» и «Атлант». С общей статистикой в лиге можно ознакомиться здесь

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1 комментарий

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Daniil Likhachev
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