Иван Николишин о невыходе «Амура» в плей-офф: «Впечатление скрасили аншлаги в Хабаровске. Это наш общий плюс»

оценил выступление «Амура» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Дальневосточники заняли в Восточной конференции 10-е место.

«Перед командой стояла задача выхода в плей-офф, вторую половину чемпионата мы, в общем-то, держали эту кубковую путевку в руках, но на финише упустили. Два домашних матча с Казанью, к сожалению, стали решающими. Поэтому высокой оценки ни я, ни наша команда не заслужили.

Можно сказать, что это впечатление немного скрасила игра нашей команды, которая на финише сезона сопровождалась аншлагами. Было видно, что болельщики в нас верят, им нравится наш хоккей. Чемпионат сопровождался в Хабаровске ажиотажем, это наш общий плюс», – сказал форвард « ».