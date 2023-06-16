Форвард «Тампы» Киллорн, вероятно, выйдет на рынок свободных агентов. 33-летний игрок хочет контракт на 3-4 года

Теги возможные переходы Тампа-Бэй НХЛ Алекс Киллорн Хоккей

Алекс Киллорн, скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов.

У 33-летнего нападающего завершился контракт с «Тампой», подписанный в 2016 году на семь лет с кэпхитом 4,45 миллиона долларов.

«Лайтнинг» постараются удержать канадца в своем составе, но все указывают на то, что Алекс Киллорн выйдет на рынок свободных агентов.

Основной критерий на рынке для форварда – срок контракта. Киллорн будет искать договор на три-четыре года.

В прошедшем сезоне форвард набрал 64 (27+37) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) баллов в 6 играх.

Всего в НХЛ Киллорн записал на свой счет 466 (198+268) очков в 805 матчах.

4 комментария

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Лорд раздевалки 1
Ответ Direct free kick
Аризона ждёт
Vodnik
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5kywn5cddd
Киллорну пора, Тампе нужна скорость!
+1
-1
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Direct free kick
Аризона ждёт
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LOsP06GH
Интересно насколько у него просядет стата в другой команде.
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