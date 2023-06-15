Глава Башкирии о долгах «Салавата»: «У нас понятный партнер – «Роснефть», были небольшие бюрократические вопросы. Думаю, мы бодро проведем следующий сезон»

Глава Башкирии объяснил ситуацию с долгами в «Салавате Юлаеве».

Задолженность по зарплате перед 23 игроками за период с февраля по апрель составила 251 миллион рублей.

«Все вопросы по зарплатам в клубе « » решены. У нас понятный и постоянный партнер – это компания «Роснефть». Все вопросы финансирования решены.

Были небольшие бюрократические вопросы, которые возникают всегда. Это вопросы контроля и аудита.

Команда сейчас отдыхает, скоро начнет тренироваться. Следующий сезон, я думаю, мы бодро проведем», – сказал Радий Хабиров.