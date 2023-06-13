Дыняк о плей-офф: «Ак Барс» прошел давнего обидчика – «Авангард». Эмоции были запредельные, когда в финал вышли»

Теги Ак Барс Авангард ЦСКА Нефтехимик КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Никита Дыняк Хоккей

Никита Дыняк высказался касательно поражения в финале Кубка Гагарина против ЦСКА.

– Поражение в 7-й игре финала Кубка Гагарина для вас точно первый опыт, какие эмоции?

– Эмоции, конечно, были запредельные, когда в финал вышли. Мы прошли давнего нашего обидчика – «Авангард». Это была классная серия, чувства непередаваемые.

Вообще все серии были эмоциональные – и с «Адмиралом», и с «Нефтехимиком». Для меня это первый серьезный опыт.

– И все-таки проигрываете 7-й матч, сидите в раздевалке, что на душе?

– Хреново было. Я не знал, что делать, чемпионат закончился, мы проиграли. Только мысли внутри: здесь надо было сыграть лучше, всякие моменты в голову лезли.

Но что сделано, уже не вернешь. Но ничего, вернемся в следующем году, будем сильнее, – сказал нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк.

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1 комментарий

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VasyaFilkin
Хорошо, когда можно завалить Белова за воротами и забить победный гол. Жаль, конечно, что с конями так не дали сделать. Но то ж Москва
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